Tras quedarse sin trabajo por burlarse de México, Alejandra Jaramillo hace un cambio radical: “Nuevo comienzo”

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Alejandra Jaramillo muestra su cambio de imagen Foto: AFP

Alejandra Jaramillo realizó un cambio de imagen después de que se anunciara su salida del elenco del programa “Siéntese quien pueda”, tras burlarse de la eliminación de México en el Mundial 2026.

La conductora ecuatoriana utilizó sus redes para publicar su nuevo estilo junto a la frase “Nuevo comienzo”.

El nuevo look de Alejandra Jaramillo

La conductora ecuatoriana Alejandra Jaramillo está estrenando look, esto después de que se burló de la eliminación de México y posteriormente quedó fuera del programa “Siéntese quien pueda”.

Fue en su cuenta de Instagram donde publicó su nuevo corte, con un mensaje en el que se lee la frase “Nuevo comienzo”.

En la publicación asegura que pensó que no volvería a usar ese estilo por un tema de inseguridades, puntualizando que durante mucho tiempo creyó que el rubio y las extensiones eran lo que mejor le quedaba.

“Me reconocí al instante, mi misma esencia, esa que no ha cambiado pero que sí ha evolucionado con la madurez que dan la vida misma y los años, años que siento me quité unos cuantos volviendo a mi color natural. Feeling pretty and a little girl again”.

Este cambio llega después del video donde ella habló de su salida del programa de Univisión del que dejó de ser parte:

“No es nada fácil, no es nada sencillo. Amo el arte en todas sus expresiones y formas. Amo bailar, amo actuar, amo comunicar. Y en este país pude cumplir ese sueño”.

La polémica de Alejandra Jaramillo

La conductora ecuatoriana celebró eufóricamente la victoria de Inglaterra sobre México en los octavos de final del Mundial 2026, por lo que emitió una disculpa pública por su reacción.

Después de esto se dio a conocer su salida del programa que conducía en Univisión, hecho que ella misma confirmó en sus redes.

¿Quién es Alejandra Jaramillo?

María Alejandra Jaramillo López es una conductora y personalidad de la televisión que nació el 13 de diciembre de 1992 en Esmeraldas, Ecuador.

Su autobiografía, publicada en su sitio web, menciona que su primera aparición en la televisión fue en el programa infantil “Magneto”.

Actualmente también se dedica a la creación de contenido en redes sociales y fundó la marca Mundo Keto, enfocada en el cuidado personal.

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