Grupo Cañaveral dará el “Grito” y pondrá a bailar a Europa este septiembre

GENERANDO AUDIO...

Emir Pabón habla de sus conciertos. Foto: Uno TV

La cumbia mexicana hará vibrar a Europa este septiembre, el Grupo Cañaveral emprenderá una gira por España, Francia y Reino Unido para celebrar las fiestas patrias junto a miles de mexicanos que viven en el extranjero.

Emir Pabón aseguró que esta serie de conciertos representa mucho más que una gira internacional: es la oportunidad de llevar un pedacito de México al otro lado del mundo a través de la música.

Grupo Cañaveral llevará la fiesta mexicana a Europa

Foto: Uno TV

La agrupación arrancará su recorrido europeo el 10 de septiembre en Barcelona, continuará el 11 en Madrid, el 12 en París y concluirá el 13 en Londres, donde el sonido de la cumbia será el encargado de ponerle sabor a las celebraciones del Grito de Independencia.

“Vamos a llevar la música mexicana, la música tropical de México para el mundo y dar el Grito de Independencia con todos los latinos que radican allá”, expresó Emir Pabón antes de cruzar el Atlántico, Grupo Cañaveral hará una escala en Argentina, donde se presentará el próximo 10 de agosto.

El cantante y productor explicó que este esperado recorrido es el resultado de invitaciones que durante varios años no pudieron concretarse por cuestiones de agenda y logística.

“Los tiempos de Dios son perfectos. Qué mejor que llevar nuestra música al otro lado del mundo y dar nuestro Grito de Independencia del otro lado del charco”, comentó con entusiasmo.

Además de interpretar los éxitos que han convertido a Grupo Cañaveral en uno de los máximos exponentes de la cumbia mexicana, como “Tiene espinas el rosal”, Pabón adelantó que preparan un espectáculo lleno de sorpresas para hacer aún más especial esta celebración.

“Posiblemente haya algunas sorpresitas. Estamos trabajando en ello porque a veces las agendas complican las cosas, pero queremos ofrecer una experiencia muy especial”, reveló.

Antes de iniciar esta aventura internacional, Grupo Cañaveral también pondrá a bailar al público del Festival Arre el próximo 5 de septiembre, compartiendo escenario con importantes exponentes del regional mexicano.

Para Emir Pabón, participar en este tipo de festivales también representa una oportunidad para conquistar nuevos públicos y demostrar que la cumbia puede poner a bailar a cualquiera.

“Habrá gente que vaya por el norteño o los corridos tumbados, pero también van a disfrutar del show de Cañaveral”, concluyó.

Si tienes una denuncia, reporte o inquietud, comunícate al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Estamos para escucharte y darle voz a tu historia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.