Belinda recibe amenazas de muerte tras anunciar colaboración con Danna; ¿qué tiene que ver Kenia Os?

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Belinda. Foto: AFP

Belinda pidió frenar el odio en redes sociales luego de revelar que recibió amenazas de muerte y miles de mensajes negativos tras la controversia que surgió por sus declaraciones sobre una próxima colaboración con Danna Paola; la polémica que también involucró a Kenia OS.

“Ayer borré un comentario porque empecé a recibir muchísimo hate, muchísimo odio; de hecho, amenazas de muerte. Yo no estoy acostumbrada a recibir amenazas de muerte y creo que los fandoms deben de tener límites”. Belinda, cantante

Belinda revela que recibió amenazas de muerte por colaboración con Danna

A través de su canal de difusión de Instagram, la intérprete de “En la oscuridad” envió un mensaje de voz donde explicó que eliminó un comentario que había publicado previamente. Aclaró que la decisión no respondió a un cambio de opinión, sino al impacto que tuvieron los ataques en su bienestar emocional.

Durante el audio, Belinda hizo un llamado a sus seguidores para no responder con agresiones a los comentarios negativos y pidió evitar que las diferencias entre comunidades de fans escalen a un ambiente de violencia.

“Quiero pedirles que, por favor, recibamos los comentarios positivos. Cuando recibamos comentarios negativos, nosotros no respondamos con odio ni con hate, porque estamos en un mundo en el que ya demasiado odio hay en general”. Belinda, cantante

— Belinda acerca de lo ocurrido el día de hoy. pic.twitter.com/UDFN3c7TOV — Keninis (@KeninisMx) July 22, 2026

Horas antes del conflicto, Belinda había revelado en una entrevista para Vogue que se encontraba emocionada por su colaboración con Danna:

“Estoy muy emocionada porque va a salir un dueto que me emociona muchísimo, con Danna. Creo que en México nunca se han juntado dos pop stars para hacer música, a veces los egos están muy por arriba del talento o de los proyectos. En este caso, logramos quitar los egos de artistas y simplemente hacer una canción por amor al arte, por amor a la música. Va a salir muy pronto”. Belinda, cantante

Tras dicha declaración, varios internautas asumieron que Belinda había comparado a Danna con Kenia Os, con quien lanzó “Jackpot” en 2025. Dicha comparación habría causado el hate presuntamente.

La cantante aseguró en el mencionado comentario borrado, que sus declaraciones fueron sacadas de contexto. Explicó que, cuando habló de una colaboración con Danna, se refería a que ambas comenzaron sus carreras desde niñas y compartieron una trayectoria similar frente a las cámaras.

Finalmente, la intérprete también explicó que borrar dicho comentario fue una medida para cuidar su salud mental y negó que existiera algún conflicto con otras artistas.

Danna también pidió detener las especulaciones

Captura de pantalla Instagram

Debido a los rumores sobre una supuesta rivalidad con Kenia Os, Danna también pidió a sus seguidores dejar de alimentar las especulaciones y los comentarios negativos. La cantante reconoció que las mujeres en la industria musical enfrentan constantemente críticas, comparaciones y acoso, por lo que llamó a responder con respeto y no participar en discursos de odio.

Además, aprovechó el mensaje para adelantar que el proyecto musical que prepara junto a Belinda sigue en marcha y aseguró que pronto sus seguidores podrán escuchar la colaboración que ambas han estado preparando.

Cabe destacar que en 2025, Belinda, Danna y Kenia OS grabaron un tema que continúa sin fecha oficial de estreno debido a asuntos administrativos relacionados con su disquera.

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