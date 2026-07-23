El Bogueto canta “Mi Barrio” ante Claudia Sheinbaum durante la presentación de “México Canta” 

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El Bogueto canta ante Claudia Sheinbaum. Foto: Cuartoscuro

El cantante de reguetón mexicano El Bogueto sorprendió este jueves al participar en la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum, donde interpretó su tema “Mi Barrio” como parte de la presentación de la segunda edición de México Canta 2026,

El concurso es impulsado por el Gobierno de México para descubrir nuevos talentos musicales y promover canciones con mensajes alejados de la violencia y las adicciones.

Armando Toledo Rosas, "El Bogueto", destacó que México Canta "les está diciendo a miles de chavas y chavos de México y Estados Unidos que sí se puede salir adelante con el talento, la creatividad, el trabajo y la música".



"Qué bueno que existan espacios donde compositores,… pic.twitter.com/SVWmclR8LM — Canal 22 México (@Canal22) July 23, 2026

La presencia del artista en Palacio Nacional llamó la atención debido a que es una de las principales figuras del reguetón mexicano y no es común que exponentes del género urbano participen en la conferencia presidencial.

Durante el evento, El Bogueto compartió escenario con autoridades de la Secretaría de Cultura y con los jóvenes semifinalistas del certamen binacional.

Antes de interpretar la canción, cuyo nombre correcto es “Mi Barrio“, el cantante Armando Antonio Toledo Rosas, mejor conocido por su nombre artístico El Bogueto, explicó que actualmente busca dar un giro al mensaje de su música para inspirar a las nuevas generaciones.

“Hoy se les está diciendo a miles de chavos y chavas de México y Estados Unidos que sí se puede salir adelante con el talento, con la creatividad, con el trabajo y la música”, expresó durante su participación.

Además reconoció el esfuerzo y felicitó a los semifinalistas:

“Muchas felicidades a los 7 participantes que se presentan y nuestros hermanos que viven en Estados Unidos. Sé que muchos de ustedes crecieron con el orgullo de sus raíces mexicanas, y hoy vienen a demostrar que el talento no conoce fronteras”,

Además habló de su origen ya que él nació en Nezahualcóyotl, Estado de México, por lo que entiende lo que es “luchar por una oportunidad”.

“En las colonias y en los barrios. Por eso entiendo perfectamente lo que significa luchar por una oportunidad y creer en uno mismo cuando apenas está empezando. Qué bueno que existan espacios como este en donde los nuevos compositores, intérpretes, y músicos puedan contar sus historias, compartir sus emociones y construir una música que se conecte con la gente desde la verdad, desde la identidad y desde el orgullo de ser mexicanos”, comentó.

Posteriormente interpretó “Mi Barrio“, un tema que habla sobre crecer en entornos complicados, pero también sobre encontrar en la música y el esfuerzo una alternativa para construir un mejor futuro.

¿Qué es México Canta 2026?

La actuación de El Bogueto formó parte de la presentación de la segunda edición de México Canta 2026, un concurso binacional iorganizado por la Secretaría de Cultura del Gobierno de México.

El proyecto está dirigido a jóvenes de entre 18 y 29 años de México y de comunidades mexicoestadounidenses, con el propósito de impulsar nuevos intérpretes y compositores.

Al mismo tiempo que fomenta la creación de música con contenidos que promuevan la paz y eviten hacer apología de la violencia o las adicciones.

En esta edición fueron presentados los 14 semifinalistas, siete de México y siete de Estados Unidos, quienes competirán rumbo a la gran final programada para el 13 de septiembre en el Auditorio Nacional.

El Bogueto fungió como el “padrino” de los participantes durante la presentación oficial del programa.

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