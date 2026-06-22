Bárbara de Regil revela que le colocaron implantes usados y sufrió grave infección: “era de otra persona”

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Bárbara de Regil confiesa a quién le gustó más besar en “LALOLA”. Foto: AFP

La actriz Bárbara de Regil reveló que le habrían colocado implantes mamarios usados, lo que derivó en complicaciones médicas severas.

De acuerdo con su testimonio, el procedimiento no solo no salió como esperaba, sino que posteriormente desarrolló una fuerte infección que afectó gran parte de su cuerpo y la obligó a permanecer en reposo durante un largo periodo.

“Me pusieron implantes usados”, asegura Bárbara de Regil

En entrevista reciente con la periodista Mara Patricia Castañeda, la protagonista de “Lalola” recordó el momento en el que descubrió la situación durante un procedimiento médico posterior.

“Me pusieron implantes usados. Se me reventó uno; creo que era de una señora que se llamaba María, porque tenía el código, y cuando me los quitaron me dijeron: ‘Era de María’”. Bárbara de Regil, actriz

La intérprete aseguró que los implantes le fueron cobrados como nuevos y que fue hasta que presentó complicaciones cuando se enteró de su origen. Explicó que la situación derivó en una infección severa que incluso afectó tejidos sensibles, por lo que tuvo que ser intervenida en varias ocasiones.

“Después de eso se me infectó todo por dentro, se me infectó también un pezón, todo feo, todo mal. Estuve mucho tiempo en mi casa, encerrada, porque no podía tocar la piel; era lumbre para mí”. Bárbara de Regil, actriz

La actriz añadió que, en medio de la gravedad del caso, incluso fue sometida a una intervención de emergencia. “Sacó unas pinzas y me quitó el pezón, podrido. No me dolió, no sentí nada, estaba totalmente dormido todo”, recordó.

¿Bárbara de Regil demandó al cirujano que la operó?

La actriz señaló que llegó a considerar emprender acciones legales contra el cirujano; sin embargo, cambió de opinión tras enterarse de otra situación relacionada con el especialista.

“Pensé en demandar al doctor, pero mientras estaba en mi proceso de recuperación me enteré de que una de sus pacientes había muerto mientras la operaba”. Bárbara de Regil, actriz

A partir de ese momento, dijo, decidió alejarse completamente del caso y no continuar con acciones legales.

Pese a la experiencia, Bárbara de Regil aseguró que este episodio le dejó una enseñanza importante sobre la importancia de la salud por encima de la apariencia física.

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