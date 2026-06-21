“Quiero ser una abuela rapera”: Ximbo celebra 30 años en la música con nuevo sencillo

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La rapera mexicana Ximbo presenta nuevo sencillo. Foto: cortesía

Después de tres décadas construyendo camino dentro del hip hop mexicano, la rapera Ximbo tiene claro cuál quiere que sea su siguiente gran papel dentro de la música: convertirse en una “abuela rapera” que abra paso a nuevas generaciones y demuestre que el arte no tiene fecha de caducidad.

A sus 46 años y en medio de la celebración por sus 30 años de trayectoria, la artista mexicana lanzó Hambre Flow Arte, un nuevo sencillo en colaboración con Achepe que marca el inicio de Flow Pantera: Rayo y Centella, proyecto musical con el que comenzará una nueva etapa creativa que se extenderá hasta el próximo año.

En entrevista con UnoTV, Ximbo habló sobre el significado detrás de este lanzamiento, reflexionó sobre el papel que ocupan las mujeres dentro de una industria que considera todavía desigual y explicó por qué, después de toda una vida dedicada al rap, uno de sus mayores sueños es seguir haciendo música hasta convertirse en referente para otras artistas que vienen detrás.

“Quiero convertirme en una abuela rapera. Eso no quiere decir que siga rapeando de la misma manera, porque creo que es bonito transformarse, asumir que la vida cambia, que el cuerpo cambia, que las arrugas llegan… y las arrugas no impiden rapear durísimo”, compartió.

Ximbo quiere ocupar un lugar que ella nunca tuvo dentro del rap mexicano

Más allá del lanzamiento de nueva música, Ximbo asegura que una de sus mayores motivaciones actualmente es convertirse en esa figura de acompañamiento que ella no encontró cuando comenzó su carrera dentro del hip hop.

Reconoce que, pese a llevar tres décadas dentro de la escena, pocas veces ha tenido referentes femeninos mayores dentro del rap en México.

“Yo no conozco a una rapera mayor que yo aquí en el país. Para mí ha sido una especie de orfandad no encontrar mujeres que me aconsejen, que me enseñen”.

Por eso, asegura, su objetivo va más allá de seguir lanzando canciones.

“Quiero poder brindar eso que yo no tuve, tener ese papel de cobijo para otras generaciones. Es muy bonito el consejo de las abuelas y quiero convertirme poco a poco en eso si la vida me da”.

“Hambre Flow Arte”, el sencillo con el que abre una nueva etapa musical

En paralelo a esta celebración personal, Ximbo estrenó Hambre Flow Arte, canción lanzada el pasado 4 de junio junto a Achepe, conocido dentro del rap underground como “La Leyenda del Distrito”.

El sencillo representa el arranque oficial de Flow Pantera, una saga musical que la artista viene construyendo desde 2024 y que no fue pensada como un lanzamiento aislado, sino como un universo creativo más amplio.

“Con esta canción abrimos la temporada, digamos, el tsunami de lanzamientos del material con el que voy a estar celebrando estos treinta años de rap. Es un disco doble y vamos a terminar de lanzar todo hasta el año que entra”, explicó.

Así construye Ximbo sus letras: “Primero escribo para conocerme”

La artista explicó que gran parte de su música nace primero desde un ejercicio de introspección, antes de convertirse en una conversación colectiva con quienes escuchan sus canciones.

“Lo primero que hago es cantar y escribir para mí, para conocerme y escucharme, pero jamás hago música sin pensar en lo comunitario”.

Para Ximbo, el arte siempre debe partir de una transformación personal.

“Si tú quieres aportar algo bueno al mundo, primero tienes que aportar algo bueno en tu casa, primero tienes que aportarte algo bueno a ti”.

Además, explicó que toda su obra está atravesada por una postura política y una mirada crítica sobre el mundo.

“Siempre hay un posicionamiento político: quién soy yo, cómo me paro en este mundo, cómo influye que soy mujer, cómo influye el lugar donde vivo. A partir de ahí nace todo”.

Ximbo habla del machismo que persiste dentro de la música

Pese a reconocer avances en materia de representación femenina dentro de la industria musical, la rapera considera que todavía existen dinámicas profundamente machistas.

Recordó que recientemente fue entrevistada por un medio especializado y algunos comentarios en redes sociales dejaron ver el tipo de juicios que continúan enfrentando muchas artistas mujeres.

“Uno de los comentarios decía: antes tenía mejor cuerpo. Otro decía: ¿y esta quién es?, ¿dónde ha tocado?, ¿en su casa?”.

Para ella, ese tipo de reacciones siguen evidenciando la desigualdad.

“Se me hace muy poco común que a un hombre que están entrevistando le digan: antes tenía mejor cuerpo. El único juicio que hay ahí es si tiene buen cuerpo o no”.

“La inteligencia artificial no tiene corazón”

Durante la conversación, Ximbo también compartió su visión sobre el uso creciente de inteligencia artificial dentro de procesos creativos y dejó clara su postura.

“La inteligencia artificial es un arma de doble filo. Puede ayudar muchísimo, pero la IA no tiene corazón, no tiene personalidad y no va a sanar por ti lo que te toca sanar”.

Incluso resumió su visión con una analogía.

“La IA no te puede cocinar un mole. Te puede dar ingredientes, pero no te va a dar los consejos de tu abuela… la IA no tiene sazón”.

Mientras continúa revelando nuevas piezas del universo Flow Pantera, Ximbo adelantó que el próximo 16 de agosto celebrará estos 30 años de carrera con un show especial en Foro Hilvana, en Ciudad de México.

“No es una celebración sólo mía, sino de toda la gente que me acompaña haciendo esto desde hace poco y desde hace mucho”, finalizó diciendo.

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