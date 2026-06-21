Luis de Alba, “Pirrurris” aparece con el rostro lleno de moretones; ¿qué le pasó?

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Foto: Cuartoscuro

El actor y comediante Luis de Alba conocido como “Pirruris” compartió un video donde se le observa con el rostro lleno de moretones. La grabación provocó una ola de especulaciones sobre su estado de salud, incluso algunos rumores aseguraban que se encontraba grave.

El comediante de “La Escuelita” utilizó sus redes sociales para tranquilizar a sus fans y explicar que, aunque sufrió una aparatosa caída en su hogar, las lesiones no pasaron de los golpes visibles en su rostro.

¿Por qué Luis de Alba “Pirruris” tiene el rostro lleno de moretones?

A través de su cuenta de TikTok, el comediante publicó un video grabado desde el hospital al que fue trasladado por sus familiares después del accidente. En las imágenes se le observa con hematomas en la frente, alrededor de los ojos y los pómulos, pero aseguró que no sufrió lesiones de gravedad.

Con una broma para romper el hielo, Luis de Alba inició el mensaje diciendo: “Hola, jajaja. ¿Qué dijeron?, ¿es ese… Ricky Martin? Para nada, soy el ‘Pirruration'”.

Después explicó que, pese al fuerte golpe, los médicos descartaron complicaciones mayores:

“Estoy haciendo esto pa’ que sepan todos los fans de Luis de Alba, ‘El Pirruris’, que tuve un accidente. Me trajeron al hospital donde estoy ahorita, pero, afortunadamente, no me pasó nada más que golpes”. Luis de Alba, comediante

El actor también aprovechó el video para desmentir las versiones que circularon sobre un supuesto estado de salud delicado. Sin entrar en detalles sobre el origen de los rumores, aseguró que se encuentra estable y que únicamente deberá esperar a que disminuya la inflamación provocada por los golpes.

“Ya me andaban hasta matando, que está gravísimo. No es cierto, estoy perfecto y listo para poder tener tiempo de estar con ustedes mucho tiempo más, contándoles chistes, anécdotas, en lo que se me va desapareciendo esto”. Luis de Alba, comediante

Finalmente, Luis de Alba terminó el video mencionando que cambiaría su nombre debido a su aspecto físico “Me voy a cambiar el nombre artístico a el Mapache atómico”, dijo entre risas.

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