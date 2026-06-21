Muerte de actriz de telenovelas estaría vinculada a la mordedura de un mono, según hipótesis

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Hasta el momento, no hay causa oficial. Foto: Gettyimages

La muerte de una reconocida actriz de telenovelas turcas sigue rodeada de incertidumbre a varios días de su fallecimiento. Aunque las primeras versiones indicaban que había sufrido un infarto en su domicilio de Estambul, una nueva línea de investigación plantea que una mordedura de mono ocurrida durante un viaje al extranjero pudo haber provocado complicaciones que derivaron en su deceso.

Ece İrtem, intérprete, recordada por su participación en producciones como “Pecado original”, “El hombre equivocado” y “Zengo”, murió el pasado 15 de junio, un día después de celebrar su cumpleaños número 35.

Investigan si una mordedura de mono influyó en muerte de actriz

De acuerdo con el medio turco “Hurriyetcomtr” Uğur Gökkoyun, abogado de la familia solicitara a la Fiscalía investigar si una mordedura o un arañazo de mono que la actriz sufrió durante un viaje a Tailandia pudo haber desencadenado problemas de salud.

De acuerdo con el representante legal, la actriz regresó de ese viaje con tres marcas visibles en el brazo izquierdo. A partir de entonces comenzó a presentar diversos malestares físicos que preocuparon a sus familiares, aunque nunca se determinó con precisión si estaban relacionados con el incidente.

Entre los síntomas que habría experimentado se encontraban dolor estomacal, debilidad y un deterioro en su estado general, lo que incluso la llevó a cancelar algunos compromisos personales.

¿Cómo fue la muerte de la actriz vinculada con un mono?

Según relató el abogado de la familia, la actriz había planeado reunirse con amigos para celebrar su cumpleaños número 35. Sin embargo, debido a que no se sentía bien, decidió permanecer con su madre durante el resto del día.

Horas después ambas regresaron a su vivienda en Estambul, donde la intérprete continuó sintiéndose mal. Al día siguiente fue encontrada inconsciente en su domicilio y, aunque los servicios de emergencia acudieron al lugar, ya no pudieron hacer nada para salvarle la vida.

Cabe destacar que las primeras versiones apuntaban a que la actriz habría sufrido un infarto. No obstante, hasta ahora las autoridades no han confirmado qué provocó su muerte ni han establecido una relación entre el supuesto ataque del animal y el fallecimiento.

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