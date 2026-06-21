Merlín, el pato viral, ya es embajador de FIFA en el Mundial en CDMX

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Merlín, el pato fan de México ahora es embajador de la FIFA | Foto: Reuters

Merlín se convirtió en uno de los personajes más populares del Mundial 2026 después de que videos de sus paseos por calles de la Ciudad de México se hicieran virales en redes sociales.

El pato, que suele acompañar a su dueña, Karla Ivette Gómez, mientras trabaja en el Centro Histórico y Paseo de la Reforma, llamó la atención de aficionados nacionales y extranjeros por vestir la camiseta de la Selección Mexicana.

FIFA nombra a Merlín embajador oficial de la Ciudad de México

La popularidad del llamado “pato mundialista” llegó hasta los organizadores de la Copa del Mundo. Por ello, designaron a Merlín como embajador oficial de la Host City Ciudad de México durante el Mundial 2026.

Los organizadores dieron a conocer el nombramiento a través de redes sociales. A su vez, destacaron la historia del ave como un símbolo de unión familiar y una representación de la identidad mexicana.

Además, la FIFA invitó a Merlín y a su familia al Fan Fest de la Ciudad de México durante las actividades relacionadas con el partido entre México y Corea del Sur.

El pato Merlín llegó como un regalo y hoy ya es parte de algo mucho más grande. 🦆⚽



En esta #FIFAWorldCup, Merlín se convierte en embajador oficial de nuestra Host City Ciudad de México, llevando con orgullo una historia de amor, esfuerzo y unión muy mexicana.



Porque el alma… pic.twitter.com/4ivZm78gEc — FIFA World Cup 26™️ Mexico City (@MexicoCity26) June 19, 2026

¿Quién es Merlín, el famoso pato mundialista?

Merlín tiene dos años y forma parte de la familia de Karla Ivette Gómez, comerciante de la Ciudad de México.

Según contó su dueña en distintas entrevistas, el pato fue domesticado desde pequeño para caminar junto a la familia mientras atienden su negocio de venta de bebidas.

El ave suele recorrer las calles usando pequeños calcetines para proteger sus patas y una camiseta de la Selección Mexicana, imagen que terminó por conquistar a miles de usuarios en redes sociales.

La fama del pato llegó incluso a medios internacionales y a la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum. Ahí, se mencionó la posibilidad de invitarlo a Palacio Nacional.

Nombramiento genera críticas en redes sociales

Aunque muchos aficionados celebraron el reconocimiento, la decisión también generó cuestionamientos en redes sociales.

Algunos usuarios señalaron que la imagen de Merlín podría estar siendo utilizada con fines promocionales y pidieron aclarar si la familia recibe algún beneficio económico por el uso del personaje durante las actividades mundialistas.

Mientras continúan las reacciones, Merlín mantiene una agenda poco común para un pato: entrevistas, eventos con aficionados y apariciones en actividades oficiales relacionadas con la Copa del Mundo.

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