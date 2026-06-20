Bruce Willis reaparece a casi 4 años de su diagnóstico de demencia y conmueve a sus fans

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El mundo recuerda al icónico Bruce Willis | Foto: AFP

Emma Heming Willis, esposa de Bruce Willis, compartió un video y una imagen del actor a cuatro años de ser diagnosticado con demencia frontotemporal. Los fans del histrión se mostraron emocionados por volver a verlo, con comentarios como: “Qué gran video“.

Desde que el protagonista de “Duro de Matar” recibió su diagnóstico, su familia se ha encargado de cuidarlo y han mantenido su vida privada alejada de los reflectores; sin embargo, su esposa compartió el presente video para celebrar su cumpleaños y los logros obtenidos en su lucha contra la enfermedad.

Así es el nuevo video inédito de Bruce Willis

A través de sus redes sociales, Emma Heming compartió un breve video de Bruce Willis inhalando un globo lleno de helio e interpretando la canción de feliz cumpleaños.

En el fragmento se puede apreciar al también protagonista de “El Sexto Sentido” dando vueltas y riendo mientras juega con un menor de edad, pues se escuchan risas infantiles.

Aunado al video, Emma compartió una foto en la que aparece junto al propio Bruce Willis mientras ambos usan gorros de cumpleaños para celebrar los 50 años de Heming.

El mensaje de Emma Heming Willis

La publicación de Emma Heming Willis se trató de una forma de celebrar su cumpleaños número 50, fecha que llegó mientras cuida a su esposo, quien sufre demencia frontotemporal desde hace cuatro años.

“Hoy cumplo 50 años y debo decir que estoy lista para esta nueva década y todo lo que trae consigo. Mis cuarenta fueron años difíciles, pero me siento orgullosa de todo lo que he logrado como esposa, madre, cuidadora y defensora de la causa”. Emma Heming Willis

Además, señaló: “También me enorgullece la labor que realizamos a través del Fondo Emma & Bruce Willis y lo que está por venir“.

Emma se mostró orgullosa debido a que, junto al propio Bruce Willis, está creando conciencia sobre la DFT (demencia frontotemporal), apoyando a los cuidadores e impulsando la educación y la investigación.

“Al comenzar esta nueva etapa, mi deseo de cumpleaños es un futuro en el que las familias que enfrentan la demencia cuenten con más apoyo y recursos, sufran menos estigma y tengan motivos de sobra para mantener viva la esperanza“, remató.

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