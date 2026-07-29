Fiscalía de NL descarta intento de secuestro de Karely Ruiz; investiga robo con violencia

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Foto: Cuartoscuro/Archivo

La Fiscalía General de Justicia de Nuevo León descartó que el ataque registrado durante la madrugada de este miércoles en el domicilio de la influencer Karely Ruiz, en el municipio de San Nicolás de los Garza, haya sido un intento de secuestro.

Javier Flores, fiscal general del estado, informó en conferencia de prensa que, con la evidencia recabada hasta el momento, la principal línea de investigación apunta a un robo con violencia, luego de que un grupo, de entre seis y siete hombres armados, irrumpiera en la vivienda y sometiera a las personas que se encontraban en el lugar.

¿Qué ocurrió en la casa de Karely Ruiz?

De acuerdo con las autoridades, los delincuentes lograron apoderarse de aproximadamente 200 mil pesos en joyería en joyería, otros 20 mil pesos en efectivo, además de otros objetos de valor, antes de escapar.

Durante el asalto, la pareja de Karely Ruiz, Jhon Echeverry, fue golpeado por los agresores, aunque no se reportaron personas privadas de la libertad.

Luego de escapar de la escena, los responsables dejaron atrás bolsas y maletas que habían robado, encontradas a una cuadra del domicilio.

¿Qué se sabe de la investigación?

Las primeras versiones que circularon durante la mañana señalaban un presunto intento de secuestro de la creadora de contenido, lo que generó una intensa movilización policiaca y una ola de especulaciones en redes sociales.

Sin embargo, tras las primeras diligencias, la Fiscalía aseguró que, hasta ahora, no existen elementos que permitan sostener esa hipótesis.

El ataque ocurrió en el inmueble ubicado en la colonia Las Puentes, donde los presuntos delincuentes habrían ingresado a través de una ventana que forzaron en el segundo piso.

En la vivienda se encontraban Karely Ruiz, su esposo, su hija y un amigo de la pareja.

Peritos y agentes ministeriales realizaron el levantamiento de indicios y comenzaron el análisis de cámaras de videovigilancia de la zona para identificar la ruta de escape de los responsables.

La autoridad también confirmó que ya se recaban entrevistas y otras pruebas para fortalecer la investigación.

Hasta el momento, no se han reportado personas detenidas y la carpeta de investigación permanece abierta, mientras las autoridades continúan con las indagatorias para ubicar a los responsables del robo.

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