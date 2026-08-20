Caifanes, 31 Minutos, Los Tigres del Norte y más gratis: así serán los conciertos de la Feria del Alfeñique 2026

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Te contamos los detalles de la cartelera del festival. Foto: Cuartoscuro | AFP

La Feria y Festival Cultural del Alfeñique 2026 se celebrará del 3 de octubre al 2 de noviembre y, además de sus actividades culturales, ya tiene definida su cartelera musical, con artistas como Caifanes, 31 Minutos, Yuri, Los Tigres del Norte y muchos más.

El festival se llevará a cabo en Toluca, Estado de México, con conciertos gratuitos y actividades relacionadas con la cultura y las tradiciones de Día de Muertos y en Unotv.com te contamos los detalles.

¿Cuándo y dónde serán los conciertos de la Feria del Alfeñique 2026?

Los conciertos comenzarán el 14 de octubre y se extenderán hasta el 1 de noviembre. Además de que todos tendrán como sede la explanada del Mercado Juárez, en Toluca.

La programación reúne propuestas de distintos géneros, por lo que habrá opciones para quienes disfrutan del rock, la música regional mexicana, la cumbia, el pop y los sonidos urbanos. Aunque, al momento, los horarios todavía no se han definido.

La cartelera de conciertos de la Feria y Festival Cultural del Alfeñique 2026 es:

14 de octubre: Caifanes

15 de octubre: La Adictiva

16 de octubre: Yuri

17 de octubre: Los Ángeles Azules

18 de octubre: 31 Minutos

22 de octubre: Santa Fe Klan

23 de octubre: El Haragán y Compañía

25 de octubre: Liran’ Roll

29 de octubre: El Trono de México y Alacranes Musical

30 de octubre: La Sonora Santanera y la Orquesta Filarmónica de Toluca (OFiT)

31 de octubre: El Malilla

1 de noviembre: Los Tigres del Norte

Caifanes y 31 Minutos se sumaron a la cartelera

Cabe mencionar que la programación de este año tuvo algunos cambios respecto al anuncio inicial.

Entre las modificaciones destaca la incorporación de Caifanes, La Adictiva y 31 Minutos, acto que tomó el lugar que originalmente correspondía a Lara Campos.

Los Ángeles Azules también tendrán una presentación especial, pues su participación contempla la colaboración de la Orquesta Filarmónica de Toluca (OFiT).

¿Qué otras actividades habrá en la Feria del Alfeñique?

La música será solo una parte de la Feria y Festival Cultural Alfeñique 2026. Durante el mes que durará la celebración habrá cientos de actividades gratuitas relacionadas con la cultura, el entretenimiento y las tradiciones de Día de Muertos.

El programa contempla actividades de teatro, danza, literatura y música, además de talleres y exposiciones. Parte de la programación llegará también a distintas zonas de Toluca mediante un formato itinerante que contempla las 48 delegaciones del municipio.

La tradición del alfeñique también será protagonista

Además, la feria mantiene su vínculo con una de las tradiciones más representativas de Toluca durante la temporada de Día de Muertos, la elaboración y venta del dulce de alfeñique.

La programación contempla también la renovación del Museo del Alfeñique, mientras que los visitantes podrán encontrar espacios dedicados a los dulces tradicionales de la temporada.

El alfeñique cuenta con Indicación Geográfica como producto originario del municipio de Toluca, por lo que la feria no solo funciona como un encuentro cultural, sino también como un espacio para preservar y promover esta tradición local.

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