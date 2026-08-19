Yolanda Andrade compra nicho en la Basílica de Guadalupe; ¿cuánto cuesta un espacio?

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Yolanda Andrade dio un paso importante. Foto: Cuartoscuro

Yolanda Andrade adquirió un nicho para depositar sus cenizas en la Basílica de Guadalupe; de acuerdo con su hermana Marilé Andrade, la conductora ya destinó un espacio para su descanso.

“Sí, ahí compró un nicho”, confirmó Marilé al hablar sobre la decisión de Yolanda.

Yolanda Andrade decidió que quiere descansar en la Basílica de Guadalupe

Durante un encuentro con la prensa local, Marilé Andrade reveló que su hermana dejó sus documentos, testamentos y otros asuntos como el lugar donde descansarán sus cenizas en orden.

De acuerdo con el testimonio, la conductora escogió la Basílica de Guadalupe y explicó que dentro de la familia han conversado sobre la posibilidad de que su mamá ocupe el mismo espacio en el futuro, aunque señaló que su madre desea permanecer en Culiacán junto a su abuela.

Marilé reconoció que para ella no resulta sencillo abordar directamente con Yolanda asuntos relacionados con el testamento, el nicho y otros documentos.

“Esos temas de que si testamentos, el nicho, los papeles, pues yo la verdad sí le doy el avión y no me meto en detalles”. Marilé Andrade, hermana de Yolanda Andrade

La declaración se da después de que Yolanda volviera a preocupar a sus seguidores con mensajes relacionados con su estado de salud y con la manera en que está enfrentando esta etapa de su vida.

¿Cuánto cuesta un nicho en la Basílica?

El espacio al que se refirió Marilé forma parte del Columbario de Plaza Mariana, dentro del complejo de la Basílica de Santa María de Guadalupe.

De acuerdo con el sitio oficial de la Basílica, en este lugar se ofrecen derechos de uso de nichos destinados al depósito de urnas con cenizas de restos humanos. Cada espacio tiene capacidad para hasta seis urnas.

No obstante, la administración de la Basílica actualmente no publica en internet una tarifa vigente para 2026. Para conocer los costos, disponibilidad y condiciones de adquisición, solicita acudir directamente a las Criptas de Plaza Mariana o comunicarse con sus teléfonos de atención.

Como referencia, en 2023 medios especializados reportaron que el espacio tenia un precio de 25 mil 300 pesos por un nicho en Plaza Mariana con capacidad de hasta seis urnas.

En aquel momento también se documentó un cobro adicional de mil 37 pesos por apertura y otro monto de mil 37 pesos por mantenimiento anual.

Sin embargo, hay que tomar en cuneta que estos precios no pueden considerarse como la tarifa de 2026.

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