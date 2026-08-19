Aldo Rendón hace comentarios de Pumas y Rayados en “La Casa de los Famosos”: “Es de nacos”

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Aldo Rendón hace comentarios de Pumas y Rayados. Foto: Getty Images

Aldo Rendón y Memo Schutz protagonizaron una conversación sobre futbol dentro de “La Casa de los Famosos”, la cual estuvo marcada por bromas, referencias a distintos equipos y algunas ocurrencias del conductor, entre ellas comentarios sobre los aficionados de Pumas y Rayados.

Mientras los habitantes hablaban sobre los equipos que apoyan, surgió el tema del América, a lo que Aldo dijo “Ha de ser de nacos irle al América”, pero inmediatamente se escudo diciendo “es un audio de TikTok”, para señalar que se trataba de una broma.

Aldo posteriormente llevó la conversación hacia Pumas, “Sí, los Pumas es de nacos”, comentó Aldo entre risas, en medio del intercambio con Memo Schutz y otros habitantes de la casa.

Schutz le dijo “Aguas, la máxima casa de estudios“, recordó el tradicional “Goya” y explicó su afición por el conjunto universitario: “Porque soy de sangre azul y piel dorada”.

Aldo Rendón y Memo Schutz hablaron de varios equipos

La conversación no se centró únicamente en Pumas, Aldo y Memo comenzaron a mencionar a distintos clubes del futbol mexicano y a hablar, desde el humor, sobre las aficiones y las rivalidades entre equipos.

Uno de los conjuntos que apareció en la charla fue el Atlante, cuando Memo explicó que algunos de sus compañeros de conducción son aficionados al equipo, Aldo reaccionó sorprendido y preguntó entre risas: “¿Qué es eso?”.

“Seis personas le van al Atlante”, dijo Memo Schutz a manera de broma.

También hablaron del América y de otros clubes, mientras Aldo reconocía que no conocía demasiado sobre algunos temas futbolísticos y aprovechaba las respuestas de Memo para continuar con las bromas.

Rayados y Tigres también fueron parte de la charla

El intercambio posteriormente llegó al futbol de Monterrey, Memo Schutz habló sobre Rayados y reconoció la inversión que realiza el club, aunque señaló que los resultados no siempre han acompañado ese esfuerzo.

Por lo mismo señaló que Tigres vive un mejor momento acompañado de resultados.

Aldo tomó el comentario para exagerarlo en tono de broma y comenzó a atribuirle a Memo opiniones más contundentes sobre el equipo, algo que el conductor se encargó de negar.

“Rayados, Memo Schutz dice que son pésimos, que están en la picada de su carrera”, dijo Aldo.

“Yo amo Monterrey. Muchas veces he ido a Monterrey”, explicó Memo, quien incluso recordó que estuvo en el estadio de Rayados durante un partido del Mundial.

La conversación también pasó por temas como la carne asada, los estadios y la rivalidad entre Rayados y Tigres, siempre dentro del tono relajado que caracterizó el intercambio.

El comentario sobre Pumas fue parte de las bromas futboleras

Hacia el final de la conversación, Aldo volvió a hacer referencias a distintos equipos y continuó jugando con las opiniones de Memo. Incluso en algunos momentos le atribuía frases que el conductor no había dicho, lo que provocó nuevas risas.

“Que los Pumas están de picada en su carrera, que los rayados pésimos, Tigres peor y que le caga Monterrey, el estadio es la peor inversión que han hecho”, cerró Aldo entre risas.

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