Camila Fernández lanza “Una Raya Más Al Tigre”, disco de mariachi donde el amor propio también se canta con fortaleza y orgullo

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Foto: Universal Music

Camila Fernández estrenó “Una Raya Más Al Tigre”, su nuevo disco en el que, a lo largo de nueve canciones, la cantante marca un nuevo hito en la nueva generación de la música mexicana.

Con una mezcla de mariachi y balada mariachi, la joven integrante de la dinastía Fernández va desde temas como el amor, el desamor, pero haciendo hincapié en la fortaleza y el orgullo.

“La De Rogar”, el track insignia de Camila Fernández

Si hay una canción que funciona como carta de presentación de “Una Raya Más Al Tigre” es “La De Rogar”. El tema resume buena parte del discurso que atraviesa el álbum: Camila Fernández habla de amor y desamor, pero lo hace desde una posición en la que el amor propio termina por imponerse.

La frase “la de rogar no me la sé” funciona como una declaración de principios y le da identidad a una canción que no plantea el desamor desde la derrota, sino desde la decisión de saber cuándo soltar. Esa misma actitud encuentra ecos en canciones como “Suéltame”, “Amarte Menos”, “Mírame Ahora” y “Ni Te Topo”, que complementan el mood del álbum.

Entre la pasión y los recuerdos

Aunque “La De Rogar” puede funcionar como la puerta de entrada al álbum, hay canciones que exploran otras emociones y muestran distintas caras de esta propuesta. “Amarte Menos”, por ejemplo, tiene ese efecto de llevar al escucha a recordar relaciones y momentos que ya quedaron atrás, mientras mantiene el tono emocional que caracteriza al disco.

“No Manches” fue otra de las canciones que destaca por la pasión y la intensidad de su letra. En ese recorrido también aparece “Una Raya Más Al Tigre”, tema que da nombre al álbum y que llama la atención por la fuerza con la que Camila interpreta una historia que termina convirtiéndose en parte de la identidad del proyecto.

Una conexión entre generaciones

El álbum también encuentra una forma de conectar la tradición de la música mexicana con nuevas historias. “La De Rogar” tiene entre sus compositores a Martín Atzayacatl Urieta Angel, hijo de Martín Urieta, mientras que “Una Raya Más Al Tigre” fue escrita por Martín Urieta y Memo Méndez Guiú.

La participación de Urieta suma otro vínculo interesante, el compositor es autor de “Acá Entre Nos”, una de las canciones más emblemáticas de Vicente Fernández. Así, el disco de Camila no solo mira hacia el futuro del mariachi, también establece un diálogo con canciones y autores que forman parte de la memoria de la música mexicana.

Camila Fernández le pone su sello al mariachi

Producido por Fabián Rincón, “Una Raya Más Al Tigre” termina funcionando como algo más que una colección de canciones de mariachi. El proyecto encuentra su fuerza en una intérprete que puede pasar del recuerdo al desamor y de ahí a una postura de mayor seguridad, sin perder la intensidad que exige este género.

Con esta nueva producción, Camila Fernández continúa construyendo una voz propia dentro de la música mexicana, una que conoce las raíces de donde viene, pero que también quiere contar sus propias historias y hacerlo desde una mirada que pertenece a su generación.

Foto: Universal Music

Un nuevo paso en la carrera de Camila Fernández

“Una Raya Más Al Tigre”, su tercer disco completamente mariachi, llega en un momento importante para Camila Fernández, quien en los últimos meses ha conectado con nuevas audiencias gracias a su participación en “Juego de Voces” y al impulso que han tenido canciones como “Suéltame”.

A esto se suma el reconocimiento que recibió en Premios Juventud, donde ganó Mejor Canción Mariachi por “Retumbando en el Cora”.

Camila Fernández llevará “Una Raya Más Al Tigre” a los escenarios

El lanzamiento de “Una Raya Más Al Tigre” también marca el inicio de una nueva etapa sobre los escenarios. Camila Fernández llevará las canciones de su nuevo álbum a:

2 de octubre: Guadalajara

9 de octubre: Querétaro

10 de octubre: Ciudad de México

8 de diciembre: Skokie, Illinois

9 de diciembre: Cleveland, Ohio

10 de diciembre: Iowa City, Iowa

12 de diciembre: Santa Monica, California

13 de diciembre: Stanford, California

17 de diciembre: Chico, California

18 de diciembre: Modesto, California

19 de diciembre: Davis, California

Con ese impulso y un disco que apuesta por sus raíces sin quedarse anclado en el pasado, Camila Fernández abre una nueva etapa en su carrera y lleva su propia voz al mariachi.

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