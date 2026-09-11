De su mamá a “Malinche”: las 7 polémicas que han marcado a Gala Montes

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¿Los conocías todos? FOTO: CUARTOSCURO

Gala Montes ha atravesado distintas polémicas a lo largo de su carrera, desde desacuerdos profesionales cuando todavía era adolescente hasta conflictos familiares, enfrentamientos televisivos y recientes diferencias relacionadas con proyectos profesionales y figuras del entretenimiento.

La actriz y cantante volvió recientemente a “La Casa de los Famosos México”, aunque su participación fue breve y terminó abandonando el reality. Su salida volvió a colocarla en la conversación pública, pero no es la primera vez que Gala se encuentra en medio de una controversia.

Estas son algunas de las situaciones que han marcado su trayectoria, ordenadas cronológicamente.

Top 7 polémicas que ha tenido Gala Montes

Foto: Cuartoscuro

Gala Montes y su salida de “El Señor de los Cielos”

Uno de los primeros episodios que generó atención ocurrió cuando Gala Montes todavía era adolescente. En 2022, la actriz contó que a los 15 años dejó “El Señor de los Cielos”, producción en la que interpretaba a Luzma Casillas.

De acuerdo con lo que relató en aquel momento, tuvo diferencias con la producción relacionadas con el rumbo que tomaría su personaje; pues cuestionaba que ella era muy chica para ese camino. Cuando posteriormente buscó regresar, recibió una propuesta que, según explicó, no correspondía con lo que esperaba ni con sus valores.

2. El conflicto entre Gala Montes y su mamá

En junio de 2024, la vida personal de Gala tomó especial relevancia luego de que hiciera público el distanciamiento con su madre, Crista Montes, quien durante varios años también estuvo involucrada en el manejo de su carrera.

Gala señaló públicamente que existían problemas relacionados con la administración de sus ingresos y acusó a su madre de haber abusado de la confianza que había depositado en ella.

Crista Montes por su parte, presentó una versión diferente de la situación y sostuvo que Gala la había despedido sin pagarle por sus servicios.

3. Adrián Marcelo y el enfrentamiento en “La Casa de los Famosos México”

La segunda temporada de “La Casa de los Famosos México” marcó otro capítulo importante para Gala Montes.

Durante su participación, la actriz habló frente a sus compañeros sobre su salud mental y los problemas que había enfrentado en su entorno familiar. Fue entonces cuando protagonizó varios enfrentamientos con Adrián Marcelo, quien cuestionó públicamente algunos de sus dichos y su diagnóstico de depresión.

La discusión se extendió durante el reality y convirtió a ambos en protagonistas de varios de los momentos más comentados de aquella edición.

Gala respondió a los señalamientos y calificó al creador de contenido con términos como “misógino” y “narcisista”. El conflicto también generó críticas externas y repercutió en la relación de algunos patrocinadores con el programa.

4. Distanciamientos con Briggitte Bozzo y Karime Pindter

Durante el programa, Gala formó una cercana relación con Briggitte Bozzo y Karime Pindter, pero después de salir de la casa surgieron diferencias entre ellas.

Con Bozzo comenzaron los desacuerdos personales, mientras que con Pindter también hubo un distanciamiento que Gala relacionó con diferencias respecto al apoyo que esperaba después del programa. Estos desencuentros terminaron por modificar la relación que las tres habían mostrado durante el reality.

5. La polémica por su cercanía con Eleazar Gómez

Otro episodio ocurrió cuando Gala fue vista junto a Emiliano Aguilar y Eleazar Gómez, situación que provocó críticas en redes sociales.

La discusión se centró principalmente en la cercanía de la actriz con Gómez y en la aparente contradicción que algunos usuarios señalaron respecto a las posturas feministas que Gala ha expresado públicamente.

El actor fue detenido en 2020 después de una agresión contra su entonces pareja y posteriormente se declaró culpable de violencia familiar.

6. Gala Montes y sus comentarios sobre Mariana Echeverría

A finales de julio de 2026, Gala protagonizó otra controversia luego de referirse públicamente a Mariana Echeverría, quien regresó a “La Casa de los Famosos México” como panelista.

Gala cuestionó los comentarios positivos que Echeverría recibió después de mostrar un cambio físico y puso en duda que dicha transformación fuera resultado del ejercicio. En un video publicado en TikTok, hizo referencia al medicamento Mounjaro y cuestionó que la percepción sobre la conductora hubiera cambiado debido a su pérdida de peso.

7. El conflicto de Gala Montes con “Malinche”

El episodio más reciente está relacionado con “Malinche, el musical”. Después de su salida de “La Casa de los Famosos México”, se informó que la participación de Gala en la puesta en escena quedaba suspendida de manera indefinida.

La actriz reaccionó públicamente y cuestionó la forma en que se manejó su salida del proyecto. También habló de diferencias económicas y acusó a la producción de utilizar su imagen de una manera con la que no estaba de acuerdo.

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