Vive Latino 2027 ya tiene fechas oficiales: ¿cuándo será el festival en CDMX?

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¿Estas listo? Foto: Vive Latino

El Vive Latino 2027 ya tiene fechas oficiales, el festival de música que es considerado por los fans como uno de los más esperados, confirmó que su próxima edición se realizará en marzo de 2027.

De acuerdo con la prensa local, la edición de este 2026 reunió aproximadamente 160 mil pesonas ambos días, consolidándose como uno de los favoritos del público.

¿Cuándo será el Vive Latino 2027?

El Vive Latino 2027 se realizará el sábado 13 y domingo 14 de marzo. Por ahora, la información difundida sobre la edición del próximo año se concentra en las fechas, mientras que todavía quedan por conocerse detalles como la venta de boletos.

En las últimas ediciones, el festival se ha realizado en la zona del Estadio GNP Seguros, por lo que ese podría ser nuevamente el punto de encuentro, aunque el recinto de 2027 todavía debe tomarse como un dato pendiente de confirmación oficial.

¿Cuál será el lineup del Vive Latino 2027?

Una de las preguntas que seguramente comenzarán a hacerse los seguidores del festival es cuándo se revelará que artistas asistirán y cuándo se dará el lineup.

Si bien, en redes sociales ya empiezan a circular nombre como Café Tacuba, Caifanes, Zoé y Molotov, hasta el momento no se han revelado nombres ni pistas de los invitados que tendrá esta nueva edición.

Sobre la fecha del lineup, como referencia, el cartel del Vive Latino 2026 fue anunciado a mediados de octubre de 2025. Si los organizadores mantienen un calendario similar para la siguiente edición, el lineup de 2027 podría darse a conocer durante las próximas semanas.

Sin embargo, todavía no existe una fecha oficial para la presentación del cartel, por lo que cualquier nombre que circule antes del anuncio deberá considerarse una predicción o rumor.

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