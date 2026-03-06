Rafa González, vocalista de Banda Los Recoditos, negó ser una persona violenta tras acusaciones de su esposa

GENERANDO AUDIO...

El vocalista anunció su separo. Foto: Cuartoscuro

Rafa González, vocalista de Banda Los Recoditos, respondió ante las acusaciones realizadas por su esposa sobre violencia doméstica. A través de un video, el cantante negó ser “una persona violenta” y afirmó que ya se encuentra atendiendo el caso.

La tarde de ayer, 5 de marzo, Fernanda Redondo Cortés, esposa de Rafa González, acusó al cantante por presunta violencia, a través de varios videos en redes sociales. De acuerdo con la mujer, durante 12 años ha sufrido maltratos físicos y psicológicos, por lo que decidió alzar la voz.

“Han sido días muy difíciles”: Vocalista de Los Recoditos responde acusaciones de violencia

Mediante su cuenta de Instagram, Rafa González compartió un video donde negó las acusaciones en su contra y aseguró que ya está atendiendo el caso por la vía legal.

El cantante señaló que los últimos días han sido complicados debido a los señalamientos, los cuales calificó como falsos: “Estos días han sido muy difíciles al ser difamado de ser una persona violenta”, expresó.

De acuerdo con el intérprete, el caso será revisado por las autoridades correspondientes; debido a que existe una serie de antecedentes que así lo indican. Ante ello, González destacó que confía en la justicia del país para esclarecer dicha situación.

El vocalista de Los Recoditos señaló que no puede dar más detalles públicamente, pero reiteró que las acusaciones no son ciertas

En el mismo mensaje, Rafa González confirmó que tomó la decisión de hacer una pausa como vocalista de Banda Los Recoditos, acuerdo que se realizó junto con los directivos del grupo. El artista explicó que busca resolver el asunto de forma adecuada, sin mezclarlo con sus actividades profesionales.

Finalmente, agradeció las muestras de apoyo que ha recibido en redes sociales y aseguró que las personas cercanas a él conocen su forma de ser: “Quien realmente me conoce sabe el tipo de persona que soy y que sería incapaz de hacerle daño a una mujer”, afirmó.

En la sección de comentarios, varios fanáticos del grupo aplaudieron el discurso del cantante y le externaron su apoyo. No obstante, otros internautas lo acusaron de violentador y de no ser capaz de crear un discurso, pues señalaron que parecía que estaba leyendo.

Banda Lo Recoditos anuncia suspensión de Rafa González

Foto: IG: bandarecoditosoficial

Más tarde, a través de un comunicado en Instagram, la banda informó que decidió suspender temporalmente las actividades del cantante mientras se esclarece la situación.

En el documento, difundido desde Mazatlán, Sinaloa, la agrupación señaló que toma con seriedad los señalamientos que circulan en medios y redes sociales, además de reiterar su postura de cero tolerancia ante cualquier forma de violencia.

“De común acuerdo con Rafael, tomamos la decisión de pausar temporalmente sus actividades como cantante en la banda, con el fin de que pueda concentrarse en atender y esclarecer la situación que actualmente enfrenta”. Banda Los Recoditos

Asimismo, la agrupación indicó que dará seguimiento al desarrollo del caso y a lo que determinen las autoridades competentes, al tiempo que pidió respeto para todas las partes involucradas.

Esposa de Rafa González reacciona a respuesta del vocalista

Captura de pantalla TikTok: fergcortez

Tras el anuncio del retiro de Rafa González y el comunicado de la agrupación, Fernanda Redondo Cortés, esposa del cantante, compartió a través de su cuenta de TikTok dos capturas en su historia. En la primera mostró cómo varias mujeres han sido sororas con ella tras realizar su acusación. La segunda foto es una imagen editada del video de González con la leyenda: “A otro perro con ese hueso”.

