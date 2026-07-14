Merenglass ofrecerá un concierto en el Fan Fest del Zócalo rumbo a la final del Mundial 2026

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Merenglass estará en el Fan Fest. Foto: AFP

Merenglass se presentará en elFIFA Fan Festival del Zócalo antes de que elMundial 2026 llegue a su desenlace, el evento será el próximo viernes 17 de julio de 2026, dos días antes de la final.

El grupo confirmó que ofrecerá un concierto gratuito el próximo viernes como parte de las actividades oficiales para los aficionados que siguen la Copa del Mundo desde el corazón de la Ciudad de México.

La propia banda dio a conocer la noticia a través de sus redes sociales, donde invitó al público a acompañarlos en el escenario del Fan Fest.

De acuerdo con la publicación, el espectáculo está programado para iniciar alrededor de las 15:00 horas, dos días antes de que se dispute la gran final del Mundial 2026, programada para el 19 de julio en Nueva York.

Merenglass pondrá ritmo al cierre del Mundial 2026

Merenglass se suma a la lista de artistas que han formado parte de la cartelera musical del FIFA Fan Festival del Zócalo, un espacio que desde el inicio de la Copa del Mundo ha reunido a miles de personas para disfrutar de los partidos en pantallas gigantes, además de actividades recreativas, experiencias para los aficionados y conciertos gratuitos.

El Fan Fest se convirtió en uno de los principales puntos de encuentro para quienes no consiguieron boletos para los estadios o simplemente buscan vivir el ambiente mundialista en compañía de otros seguidores del futbol.

Durante un mes el Zócalo capitalino ha recibido a familias, turistas nacionales e internacionales y aficionados de distintas selecciones que han seguido cada etapa del torneo.

La presentación de Merenglass llegará justo cuando el Mundial entra en su recta final, después de las semifinales, los aficionados comenzarán a vivir los últimos días de la competencia, por lo que el concierto promete convertirse en una de las celebraciones más importantes previas al desenlace del torneo.

¿Quiénes son Merenglass?

Merenglass es una agrupación de origen dominicano que encontró en México uno de sus principales mercados desde la década de los noventa.

Su propuesta mezcla el merengue tradicional con ritmos tropicales y un estilo festivo que los ha mantenido vigentes durante varias generaciones.

A lo largo de su trayectoria han participado en festivales, ferias y programas de televisión, convirtiéndose en uno de los grupos más representativos del género en el país.

Un concierto gratuito para los aficionados

Como ha ocurrido con el resto de las actividades del FIFA Fan Festival del Zócalo, la presentación de Merenglass será gratuita para el público.

Los asistentes podrán ingresar al recinto para disfrutar tanto del concierto como del ambiente mundialista que ha caracterizado este espacio desde el inicio del torneo.

Además de los espectáculos musicales, el Fan Fest ofrece zonas de comida, áreas de descanso, activaciones de patrocinadores y la transmisión de los partidos más importantes del Mundial.

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