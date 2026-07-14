Rumbo a Miss Universo México 2026: ellas son las 32 candidatas al título
La final de Miss Universo México 2026 ya tiene sede y fecha, el próximo 29 de agosto, Los Cabos, Baja California Sur, recibirá el certamen que definirá a la representante de nuestro país en la próxima edición de Miss Universo.
La organización del concurso, encabezada por Fátima Bosch, confirmó este lunes los detalles del evento. Mientras llega la gran final, en Unotv.com te presentamos a las 32 participantes que buscarán la corona nacional.
¿Quiénes son las 32 participantes de Miss Universo México 2026?
Aguascalientes: Diana Marín Sandoval
Baja California: Samantha Bastidas
Baja California Sur: Selene Zazueta
Campeche: Maje Venegas
Chiapas: Catherine López
Chihuahua: Areli Favela
Ciudad de México: Ximena Ochoa
Coahuila: Glenda Victoria Makhlouf
Colima: María Zepeda
Durango: Isela Hernández
Estado de México: Jimena Madrigal
Guanajuato: Ana Cristina Muñoz
Guerrero: Fernanda Abaroa
Hidalgo: Angélica Arredondo
Jalisco: María Vargas
Michoacán: Mariana Macías
Morelos: Zayda Ríos
Nayarit: Evelia Morales
Nuevo León: Arisbe Cueto
Oaxaca: Estefany Luna
Puebla: Ale Juarico
Querétaro: Ithza Andrade
Quintana Roo: Naxca Maureen Doty Díaz Azuela
San Luis Potosí: Anylu Martínez
Sinaloa: Cristina Guillén
Sonora: Moneth Chio
Tabasco: Ximena Aranda
Tamaulipas: Gisella Flores
Tlaxcala: Diana Castillo
Veracruz: Génesis Vera
Yucatán: Carla Osorio
Zacatecas: Viridiana Ovalle
¿Dónde será la final de Miss Universo México 2026?
La final de Miss Universo México 2026 se celebrará el próximo 29 de agosto en Los Cabos, Baja California Sur. La organización informó que el evento tendrá como sede el Corazón Cabo Resort & Spa, donde las 32 representantes estatales competirán por la corona nacional y el derecho de representar a México en Miss Universo.
Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.
¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.