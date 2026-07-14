Rumbo a Miss Universo México 2026: ellas son las 32 candidatas al título

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La ganadora representará al país en Miss Universo. Foto: Getty Images/Ilustrativa

La final de Miss Universo México 2026 ya tiene sede y fecha, el próximo 29 de agosto, Los Cabos, Baja California Sur, recibirá el certamen que definirá a la representante de nuestro país en la próxima edición de Miss Universo.

La organización del concurso, encabezada por Fátima Bosch, confirmó este lunes los detalles del evento. Mientras llega la gran final, en Unotv.com te presentamos a las 32 participantes que buscarán la corona nacional.

¿Quiénes son las 32 participantes de Miss Universo México 2026?

Aguascalientes: Diana Marín Sandoval

Baja California: Samantha Bastidas

Baja California Sur: Selene Zazueta

Campeche: Maje Venegas

Chiapas: Catherine López

Chihuahua: Areli Favela

Ciudad de México: Ximena Ochoa

Coahuila: Glenda Victoria Makhlouf

Colima: María Zepeda

Durango: Isela Hernández

Estado de México: Jimena Madrigal

Guanajuato: Ana Cristina Muñoz

Guerrero: Fernanda Abaroa

Hidalgo: Angélica Arredondo

Jalisco: María Vargas

Michoacán: Mariana Macías

Morelos: Zayda Ríos

Nayarit: Evelia Morales

Nuevo León: Arisbe Cueto

Oaxaca: Estefany Luna

Puebla: Ale Juarico

Querétaro: Ithza Andrade

Quintana Roo: Naxca Maureen Doty Díaz Azuela

San Luis Potosí: Anylu Martínez

Sinaloa: Cristina Guillén

Sonora: Moneth Chio

Tabasco: Ximena Aranda

Tamaulipas: Gisella Flores

Tlaxcala: Diana Castillo

Veracruz: Génesis Vera

Yucatán: Carla Osorio

Zacatecas: Viridiana Ovalle

¿Dónde será la final de Miss Universo México 2026?

La final de Miss Universo México 2026 se celebrará el próximo 29 de agosto en Los Cabos, Baja California Sur. La organización informó que el evento tendrá como sede el Corazón Cabo Resort & Spa, donde las 32 representantes estatales competirán por la corona nacional y el derecho de representar a México en Miss Universo.

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