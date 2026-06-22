Caso abuela de Thalía y Laura Zapata: dictan sentencia a enfermera que maltrató a Eva Mange

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La actriz la acusó de maltrato a su abuela. Foto: Cuartoscuro/Archivo

Laura Zapata informó que Jessica Martínez, enfermera que atendió a su abuela Eva Mange, fue sentenciada a cuatro años de prisión tras ser encontrada culpable de negligencia y omisión de cuidados en perjuicio de la adulta mayor.

A través de sus cuentas oficiales, la actriz, cantante y bailarina dio a conocer la noticia y destacó que “los abusos contra nuestros adultos mayores no deben quedar impunes”.

“Esta resolución no representa únicamente una victoria para mi familia. Representa una esperanza para miles de personas adultas mayores que han sido víctimas de maltrato, abandono, abuso o indiferencia”, escribió en la publicación junto a una fotografía en la que aparece junto a su abuela.

Asimismo, agradeció a las personas que la apoyaron durante este proceso, así como a las autoridades que trabajaron en el caso y a las “personas que levantaron la voz cuando muchos guardaban silencio”.

“Esta sentencia no borra el sufrimiento vivido, pero sí honra la verdad. Por mi abuela. Por nuestros adultos mayores. Por la justicia”, destacó en el comunicado compartido el pasado 19 de junio.

El caso que llevó a juicio a la enfermera de Eva Mange

La controversia salió a la luz en 2020, cuando Laura Zapata denunció públicamente las condiciones en las que se encontraba su abuela, Eva Mange, mientras permanecía en una residencia para adultos mayores.

De acuerdo con la actriz, la adulta mayor presentaba graves úlceras por presión y otras lesiones que atribuía a una falta de atención adecuada durante su estancia en el lugar.

Las denuncias derivaron en una serie de acciones legales para determinar responsabilidades por el estado de salud de doña Eva, quien falleció el 24 de junio de 2022 a los 104 años, tras el deterioro que sufrió en sus últimos años de vida.

Laura Zapata anuncia nueva denuncia contra el asilo

Aunque la sentencia ya fue emitida, posteriormente, en conferencia de prensa, Laura Zapata explicó que el proceso legal aún no concluye.

La actriz indicó que todavía falta la etapa correspondiente a la reparación integral del daño y la ejecución de la sentencia, además de que la defensa de Jessica Martínez cuenta con un plazo legal para presentar una apelación.

Además, adelantó que buscará emprender nuevas acciones legales contra la residencia para adultos mayores Le Grand Senior Living, al considerar que también debe asumir responsabilidades por lo ocurrido.

Laura Zapata sostuvo que continuará con el proceso hasta que se esclarezcan todas las posibles responsabilidades relacionadas con el caso y exista una reparación integral por los daños sufridos por su abuela.

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