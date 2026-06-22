¡A la medida! Vocalista de Imagine Dragons se pone el jersey de México y canta “Cielito Lindo”

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El vocalista “ya es mexicano”. Foto: Getty Images

Dan Reynolds, vocalista de Imagine Dragons, sorprendió a los miles de asistentes en el Parque Fundidora, en Monterrey, este sábado al aparecer con la playera de la Selección Mexicana y cantar algunos fragmentos de la canción mexicana “Cielito Lindo”.

El momento formó parte del Fan Festival de Monterrey, el cual congregó a más de 120 mil personas, que acudieron al evento con motivo del Mundial 2026.

“Ya eres mexicano”: la ovación al vocalista de Imagine Dragons

@estamosentrend Dan Reynolds Vocalista de Imagine Dragons Sorprendió al cantar Cielito Lindo con los mas de 105 mil asistentes en el fifa fan festival este domingo 21 de Junio y el público enloquecio cuando se puso la camiseta de la selección mexicana asististe al evento cual fue tu mejor momento comparte y siguenos por que ya estamosentrend con @Imagine Dragons en el #fifafanfestivalmty #danreynolds #imaginedragons ♬ sonido original – EstamosentrendTV

El hecho ocurrió alrededor de las 20:00 horas cuando Dan Reynolds, junto al resto de miembros de la banda, salió al escenario del Parque Fundidora, donde fue recibido con una fuerte ovación por parte del público.

El vocalista estadounidense apareció con los colores verde, blanco y rojo, lo que desató la euforia de los asistentes, quienes corearon al unísono: “Dan, hermano, ya eres mexicano”. Durante su presentación, Reynolds también interpretó fragmentos de “Cielito Lido”, generando uno de los momentos más virales de la noche.

Además de la interpretación musical, el cantante sorprendió al ponerse la playera de la Selección Mexicana, gesto que provocó una respuesta inmediata del público.

Nuevo León presume récord de asistencia en Fan Fest

Tras el evento, el gobernador de Nuevo León, Samuel García, celebró en redes sociales la magnitud del concierto y la asistencia récord registrada en el festival.

“Nuevo León vivió un momento… hoy rompimos récord de asistencia en el FIFA Fan Festival con más de 120,000 personas”, escribió el mandatario. Samuel García, gobernador de Nuevo León

De acuerdo con las cifras oficiales, el concierto de Imagine Dragons se convirtió en el evento con mayor asistencia dentro del Fan Fest en México durante esta Copa del Mundo.

Las actividades del FIFA Fan Festival continuarán en las próximas semanas con la presentación de diversos artistas y agrupaciones que formarán parte del ambiente mundialista en la ciudad. Entre ellos destacan El Malilla, Costumbre, Toy Selectah, Jumbo, MC Davo, La Sonora Dinamita y DPR Ian, entre otros.

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