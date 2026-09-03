Muere Carla Jeffery, actriz de “Zombies” y “iCarly”, a los 33 años

GENERANDO AUDIO...

Carla Jeffery empezó su carrera cuando era niña. Foto: AFP

La actriz Carla Jeffery murió a los 33 años, fue reconocida por su trabajo en la trilogía “Zombies” de Disney, donde interpretó el papel de Bree Prattle durante dos años.

Alexanders Talent Management, agencia para la que trabajaba, anunció en Instagram que la artista murió el pasado martes 1 de septiembre, sin dar detalles sobre el motivo de su fallecimiento.

“Con profunda tristeza compartimos el fallecimiento de nuestra querida Carla Jeffery”, indicó en la plataforma.

La agencia, a través de un comunicado firmado por su representante, Carla Alexander, lamentó su partida y pidió que se respete la privacidad mientras su familia pasa por este momento difícil.

“Carla era más que una clienta; era familia. Nuestros corazones están con la familia y seres queridos de Carla durante este desgarrador momento. Pedimos respetuosamente que se respete su privacidad mientras atraviesan el duelo por esta pérdida inimaginable”, se detalla en el comunicado.

De acuerdo con la información, Carla Jeffery inició su relación laboral con la agencia desde muy pequeña y permaneció dos décadas trabajando en conjunto con ellos.

También subrayó que Carla, más que una clienta, se volvió “parte de la familia” después de tanto tiempo trabajando con ellos.

“Tu luz nunca será olvidada”, se lee al final del comunicado.

¿Quién era Carla Jeffery?

Carla Jaran Jeffery era originaria de Houston, Texas. Nació el 10 de julio de 1993 y tuvo una larga trayectoria, debido a que inició su carrera desde los 12 años.

Uno de sus primeros trabajos llegó en la película “Phat Girlz”, de 2006, posteriormente participó en la serie de Nickelodeon “iCarly”, donde compartió escena con Miranda Cosgrove, Jennette McCurdy, Nathan Kress y Jerry Trainor.

Aunque la actriz no fue parte del elenco estelar, tuvo exposición en el episodio “iWin a Date”, donde fue reconocida como “la chica en Cheesecake Warehouse”.

Con el paso de los años, su trabajo se fue extendiendo a diferentes empresas, con participaciones en “Curb Your Enthusiasm”, “Lie to Me”, “Good Luck Charlie” y “Shake It Up”.

Además, trabajó en las producciones “Suburgatory”, “Crazy Ex-Girlfriend”, “Best Friends Whenever”, “Scream Queens”, “Game Shakers” y “American Vandal”.

Si tienes una denuncia, reporte o inquietud, comunícate al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Estamos para escucharte y darle voz a tu historia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.