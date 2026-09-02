George Clooney dice que EU está gobernado por “personas menos capaces”
George Clooney aseguró que Estados Unidos se encuentra actualmente bajo una “kakistocracia”, término utilizado para referirse a un gobierno encabezado por “las personas menos capacitadas”. La declaración fue hecha por el actor este miércoles 2 de septiembre, al referirse a la administración del presidente Donald Trump.
El actor, de 65 años, recibió hoy un León de Oro honorífico durante la ceremonia de apertura de la Mostra de Venecia, Festival Internacional de Cine de Venecia, en reconocimiento a toda su trayectoria cinematográfica.
George Clooney afirma que EE.UU. es gobernado por quienes son menos capaces
Durante una rueda de prensa, Clooney fue cuestionado sobre su perspectiva de Estados Unidos bajo la actual administración de Trump, a lo que respondió que el país atraviesa “tiempos difíciles”.
“Existe una gran palabra, kakistocracia, que es un país gobernado por las personas menos capacitadas. Creo que quizá tengamos una kakistocracia ahora mismo”.George Clooney, actor
Clooney también hizo referencia a los próximos procesos electorales en Estados Unidos, al señalar que habrá elecciones de medio mandato en noviembre y posteriormente las presidenciales de 2028. “Tendremos elecciones en noviembre (…) Y luego, con un poco de suerte, en 2028 recuperaremos algo de normalidad”.
El actor se definió como una persona “optimista” y recordó que ha vivido otros momentos complicados en la historia de Estados Unidos.
“Tengo suficiente edad como para haber vivido 1968 en Estados Unidos, cuando todas las ciudades del país ardían y perdimos a Martin Luther King y a Bobby Kennedy en el mismo año. Hubo toneladas de violencia. El Capitolio estaba rodeado de tanques”.George Clooney, actor
George Clooney es un reconocido simpatizante del Partido Demócrata y ha participado en actividades de recaudación de fondos para esa organización. El actor fue un importante respaldo para Barack Obama y posteriormente para Joe Biden.
Su activismo también cobró relevancia por su trabajo relacionado con la situación de Darfur, en Sudán. Clooney está casado con la abogada especializada en derechos humanos Amal Alamuddin y, a finales de 2025, obtuvo la nacionalidad francesa para instalarse con su familia en Francia.
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