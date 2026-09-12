Gala Montes sorprende con radical cambio de look tras salir de La Casa de los Famosos

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Gala Montes cambia de look Foto: Getty

Gala Montes utilizó sus redes sociales recientemente para dejarse ver con su nuevo look después de su participación en La Casa de los Famosos, donde se ha rapado los lados del cabello.

Fue a través de sus historias de Instagram que la propia cantante mostró su corte mientras expresaba que iba a ver a Ryan García.

“Neta, hoy sí no me estén chingando la madre, hoy pelea mi novio Ryan García”. Gala Montes

"Gala Montes":

Por comentarios sobre su nuevo look pic.twitter.com/962iiT0LLj — ¿Por qué es Tendencia? (@porktendencia) September 12, 2026

La también cantante primero publicó una fotografía de ella aparentemente después de entrenar, donde ya se le veía este nuevo corte, a unos días después de que se diera su polémica salida de La Casa de los Famosos.

La polémica salida de Gala Montes de La Casa de los Famosos

Después de casi dos días de haber ingresado en La Casa de los Famosos, la actriz y cantante Gala Montes salió del reality.

Fue a través de las redes oficiales del programa que se dio a conocer que la participante abandonaba el show de televisión, aunque posteriormente la propia Gala explicaría que en realidad la sacaron.

“Yo me salí del confe porque me estaba bajando; se me estaba escurriendo la sangre por la pierna y no me daban un tampón o lo que fuera. Entonces, me fui a donde les llegan los paquetes… ¿Para qué me iba a querer salir si acababa de entrar?”, explicó Gala Montes.

¿Quién es Gala Montes?

Gala Montes comenzó desde pequeña en el mundo de la actuación y con el paso de los años también desarrolló una carrera como cantante. La mexicana nació el 4 de agosto de 2000 en la Ciudad de México.

Su debut en la televisión ocurrió en 2007 con la serie “La niñera”, cuando todavía era una actriz infantil. Posteriormente, sumó diferentes proyectos para televisión y cine, entre los que se encuentran “El señor de los cielos”, “Diseñando tu amor” y “La mexicana y el güero”.

Además de su trabajo como actriz, en 2018 decidió incursionar en la industria musical con el lanzamiento de sus propios sencillos.

Otra de sus participaciones más recordadas ocurrió en “La Casa de los Famosos”, reality en el que protagonizó una polémica pelea con Adrián Marcelo y consiguió llegar hasta la final, terminando la competencia en el tercer puesto.

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