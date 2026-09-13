Zach Cregger apuesta por el terror de supervivencia en Resident Evil: Noche cero

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Zach Cregger de Resident Evil: Noche cero Foto: Uno TV

La nueva película de Resident Evil: Noche Cero, que se estrena este 16 de septiembre, busca recuperar la sensación de miedo, tensión y supervivencia que ha caracterizado a la popular franquicia de videojuegos. Bajo la dirección de Zach Cregger, responsable de Barbarian y Weapons, la cinta presenta una historia original dentro del universo creado por Capcom y coloca a un personaje común frente a una noche marcada por el caos y los horrores de Raccoon City.

Para Cregger, uno de los principales retos fue trasladar al cine la experiencia que tiene un jugador cuando se encuentra dentro del videojuego. En lugar de recurrir a un héroe invencible, decidió construir a Bryan, interpretado por Austin Abrams, como una persona sin entrenamiento especial que debe descubrir cómo sobrevivir conforme avanza la pesadilla.

“Es un tipo normal. No es particularmente bueno en el combate; es atlético, pero no es un atleta. Es simplemente un buen tipo que termina metido en una pesadilla”, explicó Cregger sobre Bryan, quien funciona como una especie de representación del jugador que se enfrenta por primera vez a las amenazas de Resident Evil.

La intención del cineasta también fue conservar la esencia del terror de supervivencia de los videojuegos, pero incorporando su propia sensibilidad como realizador. Para ello, apostó por una combinación de tensión, humor y situaciones inesperadas, procurando que las reacciones de los personajes fueran naturales y que el humor surgiera de su comportamiento, en lugar de introducir chistes de manera artificial.

Abrams destacó precisamente esa característica del trabajo de Cregger y explicó que una de las claves para construir a Bryan fue enfrentarlo a situaciones cada vez más desquiciadas, pero reaccionando ante ellas como lo haría una persona real. “Lo más interesante fue poner al personaje en situaciones demenciales y hacer que reaccionara ante ellas de una manera auténtica”, señaló el actor.

La relación entre humor y terror se convirtió así en una herramienta importante para ambos. Abrams aseguró que los guiones de Cregger incluso lograban hacerlo reír de manera inesperada, mientras que el director consideró que la comedia funciona mejor cuando nace de personajes que se comportan con absoluta naturalidad ante circunstancias extraordinarias.

Otro de los grandes desafíos fue mantener la intensidad durante prácticamente toda la película. Cregger explicó que la historia está construida como una experiencia continua de supervivencia, por lo que debía encontrar la manera de mantener al público involucrado sin agotarlo. Abrams, por su parte, recordó que el rodaje nocturno representó también un reto importante para el elenco y el equipo.

La producción recurrió además a numerosos efectos prácticos para darle mayor realismo a las criaturas y las escenas de violencia. En lugar de depender únicamente de efectos digitales, el equipo construyó elementos físicos que posteriormente podían ser complementados con efectos visuales. Esta decisión buscó que los actores tuvieran algo tangible frente a ellos y que las amenazas ocuparan realmente el espacio de la escena.

Cregger también reconoció la influencia de distintos cineastas en su manera de contar historias, entre ellos David Fincher, Paul Thomas Anderson, los hermanos Coen, Sam Raimi y Ari Aster. En el caso de Abrams, mencionó como inspiración a artistas que se atreven a correr riesgos y siguen aquello que realmente les apasiona.

Con esta nueva versión, Cregger busca que Resident Evil funcione tanto para los seguidores de los videojuegos como para quienes se acerquen por primera vez a este universo. La película toma elementos reconocibles de la saga, pero los coloca dentro de una historia propia, con un protagonista vulnerable y una apuesta por recuperar el miedo de estar atrapado en un mundo donde cada decisión puede significar la supervivencia o la muerte.

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