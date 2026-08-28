Universidad del Perreo ya abrió: Ivy Queen da la primera clase y deja tarea

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¿Listo para la primera lección? Foto: Gettyimages/IA

Ivy Queen se convirtió en la primera profesora de la Universidad del Perreo, que finalmente abrió sus puertas después de varios días de misterio y expectativa.

La academia, impulsada por Wisin, ya tiene su primera lección disponible y, como en cualquier escuela, los estudiantes también recibieron su primera tarea.

A través de un correo electrónico dirigido a quienes se registraron previamente, la Universidad del Perreo anunció el inicio de sus clases con una primera lección a cargo de Ivy Queen, presentada como una de las grandes figuras de la historia del género.

Captura de pantalla de correo electrónico

La primera cátedra lleva por nombre “Hasta Abajo”, canción que reúne a ambos cantantes y que sirve como punto de partida para que los estudiantes comiencen a demostrar qué tanto aprendieron de perreo.

Primera lección de la Universidad del Perreo es con Ivy Queen

El enlace incluido en el correo lleva directamente a “Hasta Abajo”, canción en la que Wisin aparece en el papel del “Decano W” y presenta a Ivy Queen como una de las egresadas más exitosas de esta particular universidad.

La canción comienza con Wisin dando paso a Ivy Queen y plantea el concepto de la Universidad del Perreo a través de una producción que reúne a distintas figuras vinculadas con el género.

La clase tiene como objetivo repasar las raíces, el flow y los fundamentos del perreo, tomando como referencia la trayectoria de Ivy Queen.

Con frases que hacen referencia a una clase y a una reunión de leyendas, “Hasta Abajo” funciona como la primera lección oficial de la academia.

Así, el proyecto que comenzó como una incógnita en redes sociales finalmente tomó forma y pasó de la expectativa a las aulas virtuales, aunque en este caso los estudiantes tendrán que demostrar sus conocimientos directamente en la pista de baile.

¿Cuál es la tarea de la Universidad del Perreo?

Pero los estudiantes no solamente tendrán que escuchar la primera lección, pues ya tienen tarea. El reto consiste en grabar un video utilizando el audio oficial de “Hasta Abajo” y demostrar, con sus propios movimientos, cómo aplican la teoría aprendida en la primera clase.

Después deberán publicar el video en Instagram, TikTok o la plataforma donde mejor fluya su perreo, etiquetar a @ivyqueendiva y a Wisin, además de utilizar los hashtags #UniversidadDelPerreo y #HastaAbajo.

Serán los propios profesores quienes estarán revisando los trabajos y podrían compartir a los estudiantes más aplicados.

¿Qué es la Universidad del Perreo de Wisin?

La Universidad del Perreo es un proyecto promocional de Wisin que juega con la idea de crear una institución dedicada a enseñar la historia, cultura y movimientos asociados con el reguetón y el perreo.

Días atrás, la iniciativa generó curiosidad al abrir un proceso de registro para quienes quisieran convertirse en estudiantes.

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