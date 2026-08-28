Danna y Belinda sorprenden con impactante beso en nueva canción; así fue el momento

GENERANDO AUDIO...

El beso dejó volar la imaginación. Foto: Cuartoscuro

Danna y Belinda sorprendieron a sus seguidores luego de protagonizar un inesperado pero sensual beso que llamó la atención en redes sociales. El momento sucedió en el video oficial de “Dolce Vita”, nueva canción de la intérprete de “Oye Pablo”.

El sencillo forma parte de “Wet Dreams”, nuevo EP de Danna, y representa la primera colaboración musical de ambas, después que el tema con Kenia Os nunca fuera estrenado.

Así fue el beso de Danna y Belinda en “Dolce Vita”

Es alrededor del minuto 1:24 del sencillo, Danna y Belinda se acercan hasta quedar frente a frente y protagonizan un momento pasional que parece terminar en un beso en la boca, debido al juego de sombras del video.

Sin embargo, el encuentro terminó de una manera distinta, ya que, si se ve a detalle, Danna le da un beso en la mejilla a Belinda, mientras ambas continúan con la escena.

El momento llamó la atención de los seguidores de ambas artistas, pues diversos internautas comentan que el beso formó parte de una estrategia para agregar tensión, intriga y emoción a la canción.

“Dolce Vita”, la primera colaboración entre Danna y Belinda tras escándalo con Kenia Os

La canción forma parte de “Wet Dreams”, nuevo proyecto con el que Danna explora una faceta más personal y sensual de su música.

El lanzamiento también generó conversación debido a la historia detrás de una colaboración que Danna y Belinda realizaron anteriormente junto a Kenia Os, pero que finalmente nunca llegó a publicarse.

Hace algunas semanas, surgió en redes un rumor que mencionaba que tanto Danna como Belinda habían creado una enemistad con la influencer. En respuesta, la intérprete de “Mundo de Caramelo” aseguró que no existe ningún problema con Kenia Os, y pidió que las carreras de las artistas no sean utilizadas para generar comparaciones o enfrentamientos.

“No tengo ningún problema con ella. Belinda y yo nos llevamos siempre muy bien y nada, muchísimo éxito a todas, no solamente a ella, a todas las que estamos en la lucha de ser escuchadas”. Danna, cantante

Kenia Os rompe el silencio y habla sobre la polémica con Danna y Belinda

Kenia Os respondiendo sobre las recientes polémicas donde su nombre estuvo involucrado. pic.twitter.com/mDczoH4aEw — Kenia Report (@KeniaOsReport) August 28, 2026

Durante una entrevista para el programa Sale el Sol, la intérprete habló de sus famosas colegas y destacó tanto su talento como la trayectoria que han construido en la música.

“Son artistas increíbles, con una trayectoria indiscutible que no se discute en ningún momento, jamás. Con Belinda me ha tocado convivir mucho más, tenemos una canción superlinda que quiero muchísimo, y me encanta, no tengo nada malo que decir” Kenia Os

Sobre los rumores de un supuesto distanciamiento con Danna y Belinda, la cantante no confirmó ni negó que exista algún problema entre ellas. Sin embargo, aseguró estar abierta a hablar directamente si alguna de sus colegas tiene alguna diferencia con ella.

“Si alguien está molesto conmigo o si alguien tiene un problema conmigo, me pueden escribir, me pueden decir, me pueden citar”, resaltó.

Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.