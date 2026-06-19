Camila Cabello se une a la euforia por la victoria de México vs Corea del Sur

GENERANDO AUDIO...

Foto: AFP

Camila Cabello celebró el triunfo de México sobre Corea del Sur en el Mundial 2026; a través de redes sociales, compartió con sus seguidores la emoción que le provocó el resultado que pone al Tricolor en la delantera del Grupo A.

En redes sociales, la cantante reveló que siguió el encuentro y vivió intensamente los minutos finales del partido, que terminó con una victoria de 1-0 para la Selección Mexicana y su clasificación a los dieciseisavos de final.

“Perdí mi voz, pero valió la pena. ¡Vamos con todo México!”, escribió la artista, mensaje que rápidamente comenzó a circular entre aficionados al futbol y seguidores de la intérprete.

Camila Cabello via Instagram story: "Perdi minha voz, mas valeu a pena. Vamos com tudo, México!!" 😂 pic.twitter.com/Ti5x4Qj87W — Camila Cabello Brasil (@CamilaCabelloBR) June 19, 2026

La reacción llamó la atención debido a que, aunque Camila Cabello es una de las estrellas del pop más reconocidas a nivel internacional, mantiene un fuerte vínculo con México gracias a su historia familiar.

¿Por qué Camila Cabello apoya a México?

La cantante ha hablado en diversas ocasiones con la prensa local sobre sus raíces latinoamericanas y el papel que han tenido en su vida. Su padre es mexicano y su madre cubana, por lo que durante sus primeros años vivió entre ambos países antes de mudarse a Estados Unidos.

Esa conexión con México ha permanecido a lo largo de su carrera, incluso después de alcanzar fama mundial como integrante de Fifth Harmony y posteriormente como solista con éxitos como “Havana”, “Señorita” y “Bam Bam”.

En una entrevista para Vogue México, la artista reflexionó sobre su identidad cultural y el proceso que vivió al dejar atrás parte de sus costumbres familiares cuando se estableció en Los Ángeles.

“A medida que estoy creciendo, estoy poniendo en contexto la historia de mi vida”, explicó. Cabello recordó que su llegada a Estados Unidos representó un cambio profundo en su entorno cotidiano y en su relación con la cultura latinoamericana.

“Ese fue el momento en el que hice la full transición a Estados Unidos, sin tener esa cultura latinoamericana de mi familia”, . Camila Cabello, cantante

Por ello, su entusiasmo por el desempeño de la Selección Mexicana en la Copa del Mundo sorprendió a muchos de sus seguidores, quienes destacaron el cariño que la cantante ha mostrado en distintas ocasiones hacia el país de donde proviene parte de su familia.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.