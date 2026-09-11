Con la curaduría de La Adictiva, La Arrolladora, Jorge Medina, Josi Cuen y más, Claro Música arma la Fiesta Mexicana con 6 playlists

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Para musicalizar la carnita asada y el baile después del Grito. Foto: Cuartoscuro

Septiembre es el mes para celebrar nuestra identidad como mexicanos, Claro Música lo sabe y, para amenizar estas fechas, compartió seis playlists para la Fiesta Mexicana.

Un toque especial es que estas listas de canciones fueron seleccionadas por Jorge Medina y Josi Cuen, La Adictiva, La Arrolladora, La Fiera de Ojinaga, Banda Los Sebastianes y Grupo Arriesgado, agrupaciones que conocen muy bien los ritmos para ponerle ambiente a cualquier reunión.

Si el plan es poner música durante la carnita asada, sacar los pasos prohibidos después del Grito o simplemente subirle al volumen y cantar, estas playlists tienen el ritmo para acompañar cada momento.

“Fiestón Grupero” – Jorge Medina y Josi Cuen

Foto: Claro Música

Inicia con “La Máquina del Tiempo” de Josi Cuen y Jorge Medina, seguida por “La Chona” de Eugenio Esquivel y Sebastian Esquivel. Entre banda y norteño también aparecen “Báilame” de Banda Renovación y “Mi Talismán” de Al Tiro de Armando Ramos y Julio Preciado.

Cuando la fiesta ya agarró vuelo, llegan “3 En Punto” de Julián Mercado y Panter Bélico, “La Playa” de Hermanos Espinoza y “Puro Pa’ Delante” de Banda Tierra Sagrada. Y si todavía falta ambiente, “Llueve Cerveza” de Los Inquietos del Norte y “Ey Mezcal” de Dharius y Christian Nodal y “Vengache Pa’ Aca” de Edgardo Núñez y Xavi mantienen la energía de una playlist pensada para no dejar que la fiesta se enfríe.

“100% Sinaloense” – La Adictiva

Foto: Claro Música

Pone el ambiente desde “Tu Nuevo Cariñito” de La Adictiva y “Écheme Otro Consejo” de Banda MS, con una selección que también pasa por “Esas Curas” de Nathan Galante y “México Sigue De Pie” de Los Tigres del Norte. El sonido sinaloense se mantiene presente con “El Sinaloense” de Valentín Elizalde.

Para seguirle con la fiesta aparecen “Sangoloteadito” de Joan Sebastian, “Y Llegaste Tú” de Banda El Recodo y “La Chona” de Los Tucanes de Tijuana. También hay espacio para brindar con “Cahuates, Pistaches” de Banda MS y “La María” de Julión Álvarez y su Norteño Banda, en una selección que mezcla clásicos y canciones más recientes

“Trancazo Grupero” – La Arrolladora

Foto: Claro Música

Arranca con “Fracaso Seguro” de La Arrolladora y sigue con “Nunca Supiste Que Te Esperé” de Grupo Firme, “Cada Vez Me Gusta Más” de Grupo Frontera y Alejandro Fernández y “A Chillar a Otra Parte” de Pesado. La selección también suma “Mi Yo de Antes” de Edén Muñoz, “Sin Despedida” de Carlos Rivera y Alejandro Fernández y “En La Misma Cama” de Carin León.

Entre el despecho y las ganas de seguir adelante aparecen “Lo Pude Lograr” de Grupo Marca Registrada, “Chalupas y Buenas” de Gerardo Coronel, “Mi Entorno” de Virlan García, “Sin Mí” de Marca MP y “Cartier” de Xavi y Gabito Ballesteros. El repertorio también pasa por “Felices por Siempre” de La Explosiva Banda de Maza, “Mi Complemento” de Los Plebes del Rancho de Ariel Camacho y “Bienvenido Dolor” de Bronco.

“Norteño Sax” – La Fiera de Ojinaga

Foto: Claro Música

Baja un poco las revoluciones para darle espacio a las canciones de amor y desamor. La selección arranca con “Vaquero Caído” de Keith Nieto y “Broken Promise” de La Descendencia de Rio Grande, mientras “Tesoro” de Los Pescadores Del Rio Conchos y “No Crezcas Más” de La Energía Norteña le ponen ese toque norteño que invita a cantar.

La playlist también se mueve entre lo romántico y lo fiestero con “Mírame” de Pipe Bueno, Edgardo Nuñez y Blessd, “Bendecido” de Edgardo Nuñez y “Ni Tu Perro Ni Tu Gato” de Cornelio Vega y Su Dinastia junto a Grupo Escalón. Para cerrar con más sentimiento aparecen “La Mejor De Todas” de Enigma Norteño, “MAYDAY” de Alfredo Olivas y “Disfraces” de La Maquinaria Norteña.

“Tarde tequilera” – Banda Los Sebastianes

Foto: Claro Música

Arranca con “No Se Equivoquen” de Banda Los Sebastianes, seguida por “Se Me Salió Una Lagrimita” de Nathan Galante y “Lo Que Te Queda” de Victor García. También aparecen “En Las Cantinas” de Max Peraza y Luis Angel “El Flaco” y “Con el corazón” de Maluma y Yeison Jimenez.

Cuando llega la hora de levantar el vaso, entran “Traguitos De Licor” de La Original Banda El Limón, “El Borracho” de Los Titanes De Durango y Marco Flores Y La Banda Jerez, “Tequila Y Limón” de Yeison Jimenez y Andrey Riobueno y “Tomando Whisky” de Javier Barraza. Y para cerrar con más despecho, “Qué Dolor” de Código FN y “Tú y las Nubes” de Vicente Fernández mantienen el sentimiento hasta el último trago.

“Puro Norteño” – Grupo Arriesgado

Foto: Claro Música

Reúne diferentes sabores del género, desde “Así Es El Amor” de Javier Rosas Y Su Artillería Pesada junto a Los 2 Plebes hasta “Chiquilla Cariñosa” de Palomazo Norteño. La selección también se da una vuelta por la cumbia con “El Calabaceado” de Los Invasores de Nuevo Leon y “El Frijolito” de Montez De Durango, mientras “Un Paro de Compas” de Los Dos Carnales pone el toque más relajado.

Para quienes prefieren el norteño de corte romántico, aparecen “Soy Tuyo” de La Mafia, “Jamás Te Soltaré” de Intocable y “No Hay Novedad” de Los Cadetes de Linares. Y para cerrar con canciones que se conocen de memoria, “¿Y Todo Para Qué?” de Intocable, “Y” de Pesado y “Mujeres” de Ramon Vega completan una selección hecha para cantar en grupo.

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