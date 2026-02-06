Andrea Bocelli sorprende con su voz durante los Juegos Olímpicos de Invierno Milano Cortina 2026

GENERANDO AUDIO...

Andrea Bocelli. Foto: Reuters

Andrea Bocelli sorprendió con su voz durante la inauguración de los Juegos Olímpicos de Invierno Milano Cortina 2026, en Italia. El cantante y productor, de 67 años, guio a los exatletas olímpicos italianos que llevaron la llama olímpica al pebetero en el Estadio de San Siro.

Interpretó “Nessun Dorma” de la ópera Turandot de Puccini mientras la antorcha con la llama olímpica hacía su recorrido hasta salir del recinto en un ambiente de solemnidad.

Andrea Bocelli. Foto: Reuters

El tenor Andrea Bocelli, quien ha vendido más de 90 millones de álbumes, regresó a los Juegos Olímpicos de Invierno tras haber participado en la Ceremonia de Clausura de Turín 2006.

Bocelli ha sido nominado a cinco premios Grammy y seis Latin Grammy en su historia y cuenta con una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood.

Ha compartido escenario con artistas como Celine Dion, Ed Sheeran, Ariana Grande y Dua Lipa. Además, vuelve a Milano en San Siro, donde ya actuó antes de la final de la Champions League 2016.

Andrea Bocelli. Foto: AFP

Inauguración de Milano Cortina 2026: artistas y atletas iluminan Italia

Una de las artistas internacionales que también amenizaron la noche de inauguración de los Juegos Olímpicos de Invierno Milano Cortina 2026 fue la estadounidense Mariah Carey.

La “reina de la Navidad” se presentó este viernes 6 de febrero para entonar “Nel blu, dipinto di blu”, del cantautor italiano Domenico Modugno, y el tema “Nothing Is Impossible”, de la banda australiana Planetshakers.

Brilló en medio del escenario con un vestido del diseñador Fausto Puglisi, blanco con detalles plateados y brillantes, acompañada de una estola blanca de plumas, siendo el centro de la atención del evento.

Andrea Bocelli. Foto: Reuters

Asimismo, la cantante italiana Laura Pausini, de 51 años, fue la encargada de interpretar “Il Canto degli Italiani“, el himno nacional italiano, durante la inauguración de los Juegos Olímpicos de Invierno Milano Cortina 2026.

Vestida con un elegante vestido negro, y acompañada de un coro italiano, la responsable de éxitos como “En cambio no” volvió a casa y se llevó los aplausos desde el Estadio San Siro de Milán, Italia.

