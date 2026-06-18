Manuel García-Rulfo: quién es el actor mexicano que fue visto con Shakira en Los Ángeles 

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¿Quién es el actor que se le vio con Shakira? Foto: AFP / Getty Images

Manuel García-Rulfo se convirtió en tendencia luego de que fuera captado junto a Shakira en un bar de Hollywood y posteriormente saliendo del exclusivo Sunset Tower Hotel en Los Ángeles.

Las imágenes que circulan en redes sociales mostraron a ambos compartiendo un momento relajado, lo que despertó rumores sobre una posible relación.

Aunque ninguno de los dos artistas ha confirmado un romance, el encuentro puso nuevamente los reflectores sobre el actor mexicano que ha logrado construir una carrera internacional en cine y televisión.

Ella dijo, si vamos a bailar, VAMOS A BAILAR.

Se cambió sus tacones por zapatillas.

Shakira bailando con Manuel García Rulfo en un bar en Hollywood. pic.twitter.com/7sxjnwWxqD — AndroShak (@DiAndrotoro) June 17, 2026

¿Quién es Manuel García-Rulfo?

Manuel García-Rulfo nació el 25 de febrero de 1981 en Guadalajara, Jalisco y desde pequeño mostró interés por el mundo audiovisual, aunque inicialmente estudió Ciencias de la Comunicación antes de descubrir que su verdadera vocación estaba frente a las cámaras.

Para prepararse como actor, se mudó a Nueva York para estudiar cine y posteriormente llegó a Los Ángeles, donde comenzó a participar en cortometrajes y proyectos independientes. Después regresó a México, donde continuó su formación en la Casa Azul, escuela de artes escénicas y audiovisuales.

Su debut en el cine independiente llegó con la película “Maquillaje”, y posteriormente participó en producciones mexicanas como “La última y nos vamos”, “180 grados” y “La noche de las flores”.

Manuel García-Rulfo y su llegada a Hollywood

El actor mexicano dio el salto internacional en 2013 con la cinta “Bless Me, Última”, producción en la que compartió créditos con figuras como Jennifer Aniston, Anna Kendrick, Adriana Barraza y Felicity Huffman.

A partir de ese momento comenzó a formar parte de proyectos internacionales como “Los siete magníficos”, “Viudas”, “Greyhound” y “Un hombre llamado Otto”.

En 2022 consiguió uno de sus papeles más importantes al interpretar a Mickey Haller en la serie de Netflix “The Lincoln Lawyer”, basada en la saga de novelas del escritor Michael Connelly.

El personaje lo consolidó como uno de los actores mexicanos con mayor presencia en producciones de Hollywood.

Pedro Páramo y sus proyectos recientes

García-Rulfo también protagonizó “Pedro Páramo”, adaptación de la obra de Juan Rulfo dirigida por Rodrigo Prieto, además de participar en “Fiesta en la madriguera”, película de Manolo Caro.

En 2025 formó parte de “Jurassic World Renace”, un proyecto que le exigió una preparación física importante debido a las escenas de acción.

“Yo me lastimé el tobillo, duré como un mes con el tobillo malo y me lastimé un hombro porque sí son muy físicas las escenas”, explicó el actor sobre el rodaje.

¿Manuel García-Rulfo tiene pareja?

Antes de ser relacionado con Shakira, Manuel García-Rulfo había sido vinculado sentimentalmente con Audrey McGraw desde 2023. Hasta ahora no existen reportes públicos de una separación.

Mientras tanto, Shakira ha mantenido su vida sentimental alejada de los reflectores después de su separación de Gerard Piqué en 2022, tras una relación de 12 años y dos hijos en común, Milan y Sasha.

Entre los nombres con los que se le ha relacionado también aparecen Lewis Hamilton y Tom Cruise, aunque la cantante no ha confirmado ninguna relación.

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