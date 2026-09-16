¿Quién era Emerson Rey, creador de contenido asesinado en Guerrero? 

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¿Quién era Emerson Rey? Foto: Shutterstock / Ilustrativa

Emerson Rey fue asesinado junto a su padre el 14 de septiembre de 2026, luego de salir de las instalaciones de la Agencia del Ministerio Público de Tenexpa, Guerrero.

El influencer era originario de Técpan de Galeana, Guerrero y utilizaba principalmente sus redes sociales para compartir información sobre actividades culturales, eventos deportivos, festividades y sitios turísticos de la región Costa Grande.

¿Quién fue Emerson Rey?

Emerson Rey tenía presencia en Facebook, Instagram y TikTok, plataformas que utilizaba para dar difusión a distintas actividades que se realizaban en Técpan de Galeana y otros puntos de la Costa Grande de Guerrero.

De acuerdo con la información disponible sobre su actividad en redes sociales, comenzó a ganar reconocimiento como creador de contenido durante abril de 2026.

Su carisma y sentido del humor fueron algunas de las características por las que comenzó a ser identificado entre sus seguidores.

Además de su trabajo en redes sociales, Emerson Rey también incursionaba ocasionalmente en la música como cantante.

¿Qué contenido hacía Emerson Rey?

El creador utilizaba sus plataformas digitales para mostrar y promocionar actividades de su comunidad, entre ellas eventos culturales, deportivos y festividades locales.

También compartía información relacionada con sitios turísticos y tradiciones de Técpan de Galeana, por lo que su contenido estaba principalmente relacionado con la vida cotidiana y las actividades de la región.

¿Qué se sabe sobre la muerte de Emerson Rey?

Tanto Emerson como su padre, caminaban por una calle de Tenexpa cuando fueron interceptados por sujetos armados, quienes presuntamente les dispararon en repetidas ocasiones antes de escapar, el ataque ocurrió aproximadamente a las 14:00 horas.

Tras el ataque, peritos en criminalística acudieron al lugar para realizar las investigaciones correspondientes, posteriormente, los cuerpos fueron trasladados al Servicio Médico Forense (Semefo) para la práctica de la necropsia de ley.

Hasta el momento, no se ha informado oficialmente sobre el móvil del doble homicidio ni sobre personas detenidas por estos hechos.

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