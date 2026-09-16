Zoé presenta su documental, pero pasa de largo ante prensa y fans

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La película llegará a cines el 17 de septiembre. Foto: David Rubí

Lo que parecía ser la noche prometida de decenas de fans que consiguieron un acceso a la presentación del documental de la banda Zoé, tras la serie de presentaciones que tuvieron en el Estadio GNP de la Ciudad de México, causó desconcierto entre los asistentes que estaban en los corrales de invitados desde muy temprano.

Esto debido a que los liderados por León Larregui se siguieron de largo a su paso en la alfombra roja tras cambiar un par de palabras con los presentadores del evento y unos mínimos acercamientos para firmar, apenas, un par de posters.

El documental de Zoé lleva sus seis noches del Estadio GNP al cine

El documental dirigido por Rodrigo Guardiola enmarca la vibra que envolvió a la agrupación cuando se presentaron en el inmueble antes conocido como Foro Sol, retrataron declaraciones de seguidores y se metieron al backstage para dar a conocer una mirada más íntima a lo largo de casi tres horas en las que pueden disfrutar 27 canciones, principalmente de discos que dan nombre a la pieza cinematográfica: “Memorex + Rexsexex y Más”.

El “concert film” estrena de manera oficial el próximo 17 de septiembre en salas de cine, destacan a los asistentes que existe un intermedio ante la extensa duración del documental.

Zoé encuentra nuevas generaciones de fans

Más de dos décadas de música, quedaron resumidas en la pieza que enmarca los logros musicales de León Larregui, Sergio Acosta, Jesús Báez, Ángel Mosqueda y Rodrigo Guardiola.

Dirigida por Rodrigo Guardiola y producida por Olmo Guerra, la película documental captura la magnitud de las seis noches que se vivieron y dejaron una gran marca en la carrera de la banda, que recientemente vive otro boom al ser descubierta nuevamente por una generación nueva de fans que abarrota no solo sus eventos, sino que reproducen discos que comenzaron con esta agrupación originaria de Morelos, hace más de 20 años.

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