Maluma presenta a Orión, su segundo hijo junto a Susana Gómez

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El cantante compartió una fotografía junto a Susana Gómez y su bebé. Foto: AFP

Maluma anunció la llegada de su segundo hijo, Orión Londoño Gómez, quien nació este 14 de septiembre de 2026, a través de una publicación en su cuenta de Instagram compartida este martes.

En la imagen a blanco y negro, el cantante aparece cargando a su bebé con su brazo derecho, mientras que con el izquierdo abraza a su novia, la colombiana Susana Gómez, quien sonríe mientras está acostada en una cama de hospital.

Cabe mencionar que repitieron la temática de la imagen, a blanco y negro, cuando fue dio a conocer la llegada de su hija París Londoño Gómez, quien nació el 9 de marzo de 2024.

Así reaccionaron los famosos al nacimiento de Orión

La publicación de Maluma rápidamente se llenó de felicitaciones de amigos, colegas y seguidores, quienes celebraron la llegada de Orión y el nuevo momento familiar que atraviesan el cantante y Susana Gómez.

Entre los mensajes destacó el de Carlos Rivera, quien escribió: “Felicidades, hermano! Muchas bendiciones para ti y tu hermosa familia”. Maluma respondió al comentario con un mensaje afectuoso para su amigo.

Otros usuarios también destacaron que ahora la familia está integrada por cuatro personas, mientras que algunos amigos del cantante compartieron mensajes de cariño y buenos deseos para el recién nacido.

Al momento, la publicación registra 2.4 millones de “Me Gusta” y 15 mil 900 comentarios en Instagram.

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