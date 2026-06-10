El soundtrack del Mundial: Claro Música comparte playlists hechas por exfutbolistas, analistas y el talento de Claro Sports

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Checa estas playlists musicalizar el Mundial. Foto: Getty Images/Ilustrativa

¡El ambiente mundialista se percibe en todos lados! Ya sea para alentar a la Selección Mexicana, organizar la reunión con amigos o ponerle ritmo a la previa y al análisis de cada partido, la música siempre juega un papel importante.

Por esa razón, Claro Música compartió una serie de playlists creadas por exfutbolistas y analistas como Joaquín Beltrán, Félix Fernández y Alberto Lati; además de selecciones musicales elaboradas por el equipo de Claro Sports.

En Unotv.com te compartimos estas recomendaciones para que, durante la justa deportiva, no falte la música.

Los MVP

¿Qué escucha un crack antes de salir a la cancha? Ahora tienes la oportunidad de saberlo con las playlists de Joaquín Beltrán, Félix Fernández, figuras del futbol mexicano, y con Alberto Lati, una de las voces más reconocidas en el periodismo deportivo de nuestro país.

Joaquín Beltrán: del rock de estadio al regional mexicano

Foto: Claro Música

La playlist del “Capi” tiene la misma variedad que una buena conversación de futbol. Puedes pasar de U2 y The Killers a Moenia, Intocable o Banda El Recodo en cuestión de minutos, pero sin perder el ritmo. La mayoría de los temas transmiten energía y ese sentimiento de emoción que suele acompañar los grandes torneos.

Si buscas música para poner mientras llega el siguiente partido del Mundial, esta selección funciona perfecto. Hay himnos para cantar, canciones para recordar y varias sorpresas que muestran una faceta distinta de Joaquín Beltrán fuera de las canchas y los micrófonos.

Félix Fernández: puro rock para entrar en modo Mundial

Foto: Claro Música

La playlist de Félix Fernández parece diseñada para esos días en los que el futbol se vive con la intensidad de una final. El exportero mezcla clásicos de Queen, Survivor, Ramones y Ozzy Osbourne, en una selección cargada de energía que incluye himnos deportivos como “Eye of the Tiger” y “Burning Heart”.

Pero entre las guitarras y los coros para cantar a todo pulmón también aparece un toque romántico con temas de Mijares. El resultado combina adrenalina, nostalgia y buen humor, ideal para acompañar la previa de los partidos o celebrar cualquier victoria durante el Mundial.

Alberto Lati: la banda sonora perfecta para un Mundial

Foto: Claro Música

Si alguien ha recorrido el planeta siguiendo el futbol, ese es Alberto Lati, y su playlist refleja precisamente ese espíritu. La selección reúne varios de los himnos más recordados de los Mundiales, como “Waka Waka”, “La Copa de la Vida” y “We Are One (Ole Ola)”, canciones que transportan de inmediato a estadios llenos, celebraciones multitudinarias y momentos inolvidables del futbol internacional.

Pero la lista no se queda únicamente en los temas mundialistas. También incluye clásicos como “Viva La Vida” de Coldplay, “Don’t Stop Me Now” y “We Are The Champions” de Queen, además de canciones tan representativas como “Cielito Lindo”, “Volare” y “El Matador”. Suena a viaje, a fiesta y a pasión por el futbol.

Para armar el soundtrack del Mundial

Además de las playlists de Joaquín Beltrán, Félix Fernández y Alberto Lati, Claro Música también reúne selecciones creadas por el equipo de Claro Sports y otras listas temáticas para acompañar la fiebre mundialista.

Entre ellas destacan recopilaciones con canciones inspiradas en el futbol, los temas oficiales de los Mundiales y otros éxitos que han acompañado algunos de los momentos más memorables dentro y fuera de la cancha.

Los que sí saben

Foto: Claro Música

Si alguien vive el futbol todos los días, es el equipo de Claro Sports. Los que sí saben reúne canciones que transmiten la emoción de un Mundial, desde temas para encender el ánimo antes del partido hasta otros ideales para celebrar una victoria o recordar momentos inolvidables dentro de la cancha.

Con una mezcla de rock, pop, electrónica y éxitos que han acompañado a distintas generaciones de aficionados, esta selección busca capturar la energía que se vive alrededor del torneo más importante del futbol y convertirla en el acompañamiento perfecto para cualquier reunión mundialista.

FUTBOL-ON

Foto: Claro Música

El futbol también tiene banda sonora nueva y esta playlist lo demuestra. FUTBOL-ON reúne lanzamientos recientes de artistas como Rauw Alejandro, J Balvin, Carin León, Belinda, Santa Fe Klan, Emilia, Wisin, Carlos Vives, Natanael Cano y Nelly Furtado, entre otros.

Entre colaboraciones internacionales e himnos para la afición, la lista ofrece una mirada a cómo el balompié sigue marcando tendencia más allá de la cancha.

Feeling Futbolero

Foto: Claro Música

Hay canciones que, apenas suenan, transportan de inmediato a un Mundial. Feeling Futbolero reúne varios de los temas oficiales que han acompañado al torneo a lo largo de los años, desde clásicos inolvidables hasta composiciones creadas para las ediciones más recientes.

Aquí conviven nombres como Ricky Martin, K’NAAN, Will Smith, Ozuna, Akon, Wyclef Jean y Carin León, además de los temas oficiales rumbo al Mundial de 2026. Es una selección ideal para quienes quieren revivir la emoción de distintos Mundiales y recordar que, en el futbol, algunas canciones también terminan convirtiéndose en parte de la historia.

Tiro Libre

Foto: Claro Música

Tiro Libre es un recorrido por la historia, la pasión y los himnos que han hecho del futbol mucho más que un deporte. Aquí conviven canciones que se volvieron símbolos de momentos inolvidables, temas dedicados a jugadores legendarios y clásicos que se han cantado en estadios de todo el mundo.

De Rodrigo con “La mano de Dios”, pasando por Manu Chao, Los Fabulosos Cadillacs, Andrés Calamaro, Queen o The White Stripes, la selección mezcla nostalgia, orgullo y euforia futbolera. También aparecen temas inspirados en figuras como Maradona, Messi, Riquelme y Mbappé, que refuerzan el carácter emocional de una playlist pensada para gritar gol una y otra vez, sin importar la época o el país.

Con estas playlists compartidas con Claro Música, no queda más que disfrutar de la temporada mundialista, porque la música también juega su propio partido y acompaña cada jugada dentro y fuera de la cancha.

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