“No tengo ningún problema con ella”: Danna responde a rumores de pleito con Kenia Os tras polémica con Belinda

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Danna habló sobre la polémica con Kenia Os y Belinda. Foto: Cuartoscuro/Archivo

Danna decidió poner punto final a las especulaciones sobre una supuesta rivalidad con Kenia Os, luego de la polémica que involucró también a Belinda y que provocó una ola de comentarios entre los seguidores de las tres artistas.

La cantante fue cuestionada por distintos medios cuando se encontraba en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México sobre la situación y aseguró que no existe ningún problema con Kenia, además pidió que las carreras de las artistas no sean utilizadas para generar comparaciones o enfrentamientos.

“No tengo ningún problema con ella. Belinda y yo nos llevamos siempre muy bien y nada, muchísimo éxito a todas, no solamente a ella, a todas las que estamos en la lucha de ser escuchadas”, mencionó

Danna pide no convertir las colaboraciones en una competencia

Más allá de los rumores, la artista aprovechó el encuentro con los medios para hablar sobre el ambiente que se genera alrededor de las artistas en redes sociales.

De hecho, aseguró que prefiere concentrarse en su trabajo y mantener lejos las polémicas, especialmente aquellas que nacen a partir de especulaciones.

“Creo que estamos en momentos de mucho odio en general, creo que hay que enfocar la energía. Yo estoy enfocada en enfocar mi energía en el trabajo, las cosas positivas, como lo dije la última vez, el odio no es algo en lo que yo sea participe, nunca lo he sido, nunca he sido fan de polémicas”, agregó.

También pidió no interpretar una colaboración como una competencia entre intérpretes ni utilizar la ausencia de un proyecto conjunto para poner en duda la trayectoria de alguna cantante.

“Hay muchas especulaciones y ataques sobre especulaciones. Las colaboraciones a veces salen a veces no y no por eso hay alguien mejor que otro, no denigremos y pongamos la carrera de nadie en duda”, resaltó.

¿Por qué relacionaron a Danna, Belinda y Kenia Os?

La conversación comenzó después de unas declaraciones de Belinda sobre su próxima música con Danna. El comentario generó reacciones entre seguidores de Kenia Os, quienes recordaron que ambas ya habían trabajado juntas en “JACKPOT”.

La discusión escaló en redes sociales y Belinda llegó a denunciar públicamente amenazas de muerte.

Danna, sin embargo, decidió no entrar en esa dinámica y aseguró que su relación con Belinda es buena, al mismo tiempo que descartó cualquier problema con Kenia.

Danna y Belinda estrenarán “Dolce Vita”

En medio de esta conversación, Danna y Belinda se preparan para lanzar “Dolce Vita”, su nueva colaboración, el próximo 27 de agosto.

La cantante señaló que prefiere poner la atención en la música y en el trabajo que realizan las mujeres dentro de la industria, en lugar de alimentar enfrentamientos entre sus seguidores.

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