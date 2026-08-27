Premios BYMA 2026: reconocimiento al talento que mueve la música detrás del escenario

GENERANDO AUDIO...

La entrega de los BYMA 2026 fue en Expo Santa Fe.Foto: Alberto Estrada

Bad Bunny, Carín León y Young Miko se llevaron algunas de las categorías que reconocen el alcance global de la música durante la segunda edición de los Beyond Music Awards (BYMA) 2026, realizada este miércoles 26 de agosto en la Ciudad de México.

La Expo Santa Fe fue sede de esta ceremonia que reconoce a quienes trabajan detrás de los artistas y hacen posible el desarrollo de la industria musical.

Productores, ingenieros, venues, sellos discográficos, compositores de habla hispana y clubes de fans fueron reconocidos en 28 categorías. Además, se entregó el Premio Trayectoria a Jay de la Cueva.

Entre los ganadores de esta segunda edición destacó el Palacio de los Deportes, que obtuvo el reconocimiento a Mejor Venue; ARRE, elegido como Festival del Año; y OCESA, que recibió el premio a Promotora del Año.

Una de las categorías que más llamó la atención fue Mejor Club de Fans, reconocimiento que se llevaron las Coders, comunidad de seguidores de CD9. Se trata de la única categoría de la ceremonia dedicada exclusivamente a reconocer a la audiencia y no a algún sector de la industria.

Al recibir el premio, CD9 decidió compartir el momento con dos de sus fans, quienes subieron al escenario junto con el grupo para celebrar un reconocimiento que pone en el centro la importancia de los seguidores dentro de la música.

Otro de los momentos destacados de la noche fue el reconocimiento a “Hasta que te conocí”, canción escrita por Juan Gabriel hace cuatro décadas, que obtuvo el premio a Trend Musical del Año, categoría que reconoce la canción que logró mover la conversación durante los últimos 12 meses. De esta manera, el tema más antiguo de la ceremonia también se convirtió en uno de los más vigentes.

La música también estuvo presente durante la ceremonia con las actuaciones de Pablo Preciado, María León y Motel, quienes previamente desfilaron por la alfombra roja, donde compartieron detalles sobre sus respectivos proyectos musicales.

La importancia de reconocer a quienes están detrás de la música

La relevancia de los BYMA radica en que dan visibilidad a los profesionales que trabajan detrás de los artistas nacionales e internacionales y cuya labor, aunque pocas veces ocupa los reflectores, resulta fundamental para que una producción musical llegue al público. Entre los reconocidos se encuentran profesionales que incluso han participado en proyectos ganadores de Premios Grammy.

Luis Barrera Jr., ganador en la categoría de Mejor Ingeniero de Audio, recordó la emoción que le provocó ser nominado desde la primera edición de los premios.

“Cuando supe que se habían creado, que recibí mi primera nominación en la primera gala, me emocioné porque dije que por fin en México estamos dando reconocimiento a la gente detrás de cámara”, afirmó.

Por su parte, Saibu, productor que ha trabajado con artistas como Thalía y Maluma, destacó la importancia de que exista un espacio dedicado a reconocer a estos profesionales.

“Nadie sabe quiénes son y no hay nada de reconocimiento, y estos premios son muy importantes porque realmente se lo merecen; muchos son los que resuelven los problemas”, señaló.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.