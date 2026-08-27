¡Se cumplió la regla de tres! Dolly Parton, Tim Curry y Hayden Panettiere mueren en menos de 10 días

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Dolly Parton, Hayden Panettiere y Tim Curry fallecieron | Fotos: AFP

La cantante Dolly Parton, el actor Tim Curry y la actriz Hayden Panettiere fallecieron en un lapso de diez días, cumpliendo a la llamada “regla de tres”. Se trata de una creencia sin sustento científico que es común en redes sociales, la cual establece que los famosos generalmente fallecen “de tres en tres”.

El mundo del arte, el cine y la música se vieron cimbrados por la pérdida de tres importantes figuras. Desde la leyenda del country, pasando por el actor que aterró a una generación con su papel de Pennywise en “It”, hasta una de las estrellas de Disney de los años 2000.

Se cumplió la regla de tres con Dolly Parton, Tim Curry y Hayden Panettiere

Hayden Panettiere, actriz de “Triunfos Robados“, murió de manera inesperada el pasado domingo 16 de agosto a los 36 años. Su fallecimiento generó controversia y, hasta el momento, no se han definido las causas exacta de su muerte.

La muerte de Dolly Parton, quien enfrentó una breve batalla contra el cáncer, se anunció el pasado martes 25 de agosto, según confirmó su sobrino, Bryan Seaver, a través de las redes sociales oficiales de la artista.

En segundo lugar, Tim Curry, actor estadounidense famoso por “Eso” y “El Show de Terror de Rocky“, murió durante la noche del mismo martes 25 de agosto, según dio a conocer el portal TMZ este miércoles.

Cabe destacar que se dio a conocer la muerte de la artista japonesa Yayoi Kusama este miércoles, aunque su fallecimiento ocurrió el pasado 14 de agosto; además, Peter Cullen, actor de voz estadounidense, falleció este mismo 26 de agosto.

Hayden Panettiere, una muerte confusa y misteriosa

La actriz Hayden Panettiere falleció el domingo 16 de agosto por un paro cardíaco, aunque las razones se siguen investigando luego de que se encontrara un medicamento contra sobredosis en su departamento.

anettiere comenzó su carrera artística desde niña y participó en producciones de televisión y cine durante más de dos décadas.

Uno de sus personajes más recordados fue Claire Bennet en “Heroes”, serie de NBC en la que interpretó a una joven con habilidades extraordinarias. El papel la convirtió en una figura reconocida internacionalmente.

Posteriormente protagonizó Nashville, donde interpretó a Juliette Barnes, una cantante de música country. La producción le permitió combinar la actuación con la música y consolidó su trayectoria televisiva.

También participó en películas como “Remember The Titans”, “Raising Helen”, “Ice Princess” y “Scream 4”. Además, retomó el personaje de Kirby Reed en la franquicia Scream.

El mundo se despidió de la legendaria Dolly Parton

Dolly Parton, cantante, actriz y filántropa estadounidense, conocida como la “Reina del country”, falleció a los 80 años.

El fallecimiento de la intérprete fue anunciado este martes por su sobrino, Bryan Seaver, a través de las redes sociales oficiales de la artista, reconocida por éxitos como “Jolene” y “I will always love you”, canción que compuso en 1973 y está considerada una de las más famosas.

Aunque muchos conocen la canción por la poderosa interpretación de Whitney Houston en “The bodyguard”, “I will always love you” nació de la propia Dolly Parton. La escribió cuando decidió poner fin a su relación profesional con Porter Wagoner, su compañero y mentor durante siete años.

Fue concebida como una despedida, pero no como una ruptura marcada por el resentimiento, sino como una forma de agradecer una etapa y dejarla atrás con cariño. Parton grabó originalmente el tema en Nashville y lo lanzó como sencillo en 1974, con una versión country que llegó al número uno de Billboard Hot Country Songs.

Tim Curry, la partida de un actor icónico y de culto

Tim Curry falleció el 25 de agosto de 2026 luego de pasar casi 14 años con problemas de salud producto del accidente cerebrovascular que sufrió en 2012.

En 1973, protagonizó el musical “The Rocky Horror Show” como el Dr. Frank-N-Furter. Su éxito lo llevó a Los Ángeles y al rodaje de la película de culto de 1975, convirtiéndolo en un icono de la cultura pop.

En 1990 consiguió uno de sus papeles más importantes, el payaso Pennywise en la miniserie televisiva “IT“, basada en la obra de Stephen King. Su actuación marcó un hito en el cine de terror de los años 90.

Durante los años 90 sumó papeles memorables en taquillazos como “Mi Pobre Angelito 2” y “Los Tres Mosqueteros”, consolidándose como uno de los villanos y personajes de reparto más carismáticos de Hollywood.

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