“Ulama, el juego de la vida y la muerte” y más películas mexicanas sobre futbol que no te puedes perder

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Los aficionados al futbol también pueden disfrutar este deporte desde la pantalla grande. Desde clásicos de la Época de Oro hasta documentales restaurados, el cine mexicano ha retratado la pasión por el balón desde distintas perspectivas y generaciones.

Por ello, esta noche en Noticias en Claro, el crítico y especialista de cine, José Antonio Valdés Peña, presentó una selección de producciones nacionales que muestran cómo el futbol mexicano ha sido parte de la cultura popular, con historias que combinan deporte, familia, identidad y momentos históricos.

Películas mexicanas sobre futbol para ver durante el Mundial

Entre las recomendaciones destaca “Los hijos de Don Venancio”, dirigida por Joaquín Pardavé, considerada una de las primeras cintas mexicanas que incorporó al futbol como parte central de su historia. La película incluye la participación del exfutbolista Horacio Casarín y retrata la afición por el histórico club Asturias.

Otra opción es “Fútbol México 70”, del director Alberto Isaac, una producción que mezcla documental y ficción para revivir el primer Mundial celebrado en México. La cinta muestra imágenes del torneo, incluida la actuación de Pelé, además de retratar cómo vivieron los aficionados aquella justa deportiva.

Del futbol de barrio al futbol femenil

La lista también incluye “Chido Guan, el tacos de oro”, dirigida por Alfonso Arau y escrita por Laura Esquivel. La historia sigue a un joven de origen humilde que busca convertirse en estrella gracias a su talento con el balón.

Para toda la familia aparece “Atlético San Pancho”, de Gustavo Loza, donde un exjugador interpretado por Héctor Suárez forma un equipo infantil que transforma la vida de varios niños a través del futbol.

Entre los documentales recomendados figura “Ulama, el juego de la vida y la muerte”, de Roberto Rochín, recientemente restaurado por la Cineteca Nacional. La producción explora el antiguo juego de pelota mesoamericano y su relación con la identidad cultural de México.

Finalmente, “Tan cerca de las nubes”, dirigido por Manuel Cañibe, rescata la historia del primer equipo femenil de futbol mexicano que conquistó un torneo internacional en 1971, una hazaña que no fue reconocida oficialmente por la FIFA.

De este modo, en esta época mundialista, José Antonio Valdés Peña hace estas recomendaciones para todos los degustadores del cine y amantes del futbol.

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