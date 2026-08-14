Diego Luna competirá en el FICM 2026 con “Ceniza en la boca”

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El mexicano competirá. Foto: Reuters

Diego Luna competirá por primera vez como director en el Festival Internacional de Cine de Morelia (FICM) con “Ceniza en la boca”, su más reciente película, una historia que aborda la migración hacia España.

La cinta forma parte de la Selección Oficial de la edición 24 del FICM, que se realizará del 16 al 25 de octubre de 2026 en Morelia, Michoacán. De acuerdo con el festival, este año competirán 96 películas realizadas por cineastas de 17 estados de la República.

La participación de Luna destaca dentro de la sección de Largometraje Mexicano, integrada por 12 producciones, entre ellas La cazadora, Chicas tristes, 6 meses en el edificio rosa con azul y Los nuevos.

¿De qué trata “Ceniza en la boca”?

La película está basada en la novela de Brenda Navarro “Ceniza en la boca” de 2022, y sigue la historia de una joven mexicana que viaja a España junto a su hermano menor para reencontrarse con su madre.

Diego Luna presentó la película previamente en el Festival de Cannes, donde regresó como director 16 años después de haber presentado “Abel”. En aquella ocasión, la cinta generó una recepción positiva y estuvo acompañada por reflexiones del cineasta sobre la migración y la paternidad.

Diego Luna en Cannes. Foto: AFP

La competencia del FICM 2026 estará integrada por producciones de distintas regiones y géneros.

En la categoría Documental Mexicano fueron seleccionadas 12 piezas, entre estos “Querida Fátima”. Esta última aborda el asesinato de una adolescente en el Estado de México.

Mientras que la competencia de Cortometraje Mexicano incluye trabajos de ficción, animación y documental.

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