Paola Dalay rompe silencio ante rumores de separación con José Eduardo Derbez

GENERANDO AUDIO...

Paola Dalay y José Eduardo Derbez, los futuros padres. Fotos: Cuartoscuro

La influencer Paola Dalay habló sobre los rumores de una posible separación de José Eduardo Derbez y, aunque no confirmó que hayan terminado su relación, aseguró que ambos hablarán públicamente sobre lo que ocurre cuando el actor regrese a México.

“Ya que llegue José Eduardo hablaremos los dos con ustedes y les contaremos a ver qué está pasando”. Paola Dalay, creadora de contenido

Paola Dalay habla de una posible separación

La influencer, quien tiene una hija con José Eduardo, explicó que prefiere esperar a que él vuelva al país para que los dos puedan dar su versión y responder a las especulaciones que surgieron durante los últimos días.

Ante los rumores, Dalay aseguró que se encuentra tranquila y reconoció que cualquier relación puede atravesar momentos complicados.

La pareja mantiene su relación bajo los reflectores desde hace varios años y en 2024 se convirtió en padres de Tessa.

Aunque no confirmó una ruptura, Paola Dalay reconoció que existe la posibilidad de que ella y José Eduardo Derbez puedan tomar caminos diferentes en algún momento. Destacó que en este sentido, ambos tienen claro que su hija Tessa será su prioridad.

“Si en algún momento nos llegamos a separar tenemos claro que nuestra hija es lo principal”. Paola Dalay, influencer

Destacó que si llegaran a terminar, podrían mantener una buena relación por el bienestar de su hija. “Si en algún momento nos separáramos José Eduardo y yo podríamos llevarnos muy bien”, agregó.

Paola Dalay niega que haya infidelidad

Uno de los rumores que Paola desmintió fue el relacionado con supuestas infidelidades. La influencer aseguró que las versiones sobre terceras personas son falsas y rechazó que los problemas que atraviesan tengan relación con algún engaño.

“Eso sí lo puedo desmentir completamente, son rumores, chismes falsos, falsísimos”. Paola Dalay, influencer

Dalay también expresó su molestia porque otras personas han sido involucradas en las especulaciones y aseguró que tanto ella como José Eduardo han mantenido un compromiso de respeto durante su relación. “Los dos tenemos un compromiso muy claro y los dos siempre nos hemos respetado”, señaló.

Por ahora, Paola Dalay y José Eduardo Derbez no han confirmado una separación. Será hasta el regreso del actor a México cuando, según la influencer, ambos hablarán públicamente sobre la situación que atraviesa su relación.

Si tienes una denuncia, reporte o inquietud, comunícate al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Estamos para escucharte y darle voz a tu historia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.