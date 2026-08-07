“Querida Fátima”: documental se suma a la búsqueda de justicia en el festival Doqumenta

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Querida Fátima’ en el Festival Doqumenta Foto: Uniotv

“Querida Fátima” es un documental que narra la lucha de Lorena y Jesús por obtener justicia tras el feminicidio de su hija a los 12 años. La cinta se presentó en la Plaza de Armas de la ciudad de Querétaro, en el marco del festival Doqumenta.

Para su productor, Inti Cordera, este tipo de historias deben seguir grabándose y exhibiéndose, pues, como él mismo asegura: “Un documental no puede cambiar el mundo, pero puede ayudarnos a pensar cómo hacerlo”.

Fátima no es un caso aislado

Lorena Gutiérrez Rangel, madre de Fátima Varinia Quintana Gutiérrez, víctima de feminicidio hace más de 10 años, estuvo presente en la función de Querida Fátima durante el festival Doqumenta. Acompañada de otras mujeres que también exigen justicia, aseguró que el cine permite que la historia de su hija trascienda, porque su caso no es un hecho aislado, sino una realidad que continúa repitiéndose en México.

“Yo sé que la justicia se construye escuchando y, mientras no nos escuchen, no va a haber justicia. Gracias a ustedes por venir a ver hoy quién era Fátima, una niña con sueños, con sentimientos propios, con inteligencia y con fuerza.” Lorena Gutiérrez Rangel

En entrevista con Unotv.com, Inti Cordera explicó que el documental es el resultado de muchas voluntades. Más que realizar un reportaje, dijo, el objetivo era contar una historia, por lo que durante el proceso creativo surgieron preguntas como: ¿Qué historia queremos contar? ¿A quién se la queremos contar? ¿Por qué queremos contarla?

El rodaje se realizó durante los días previos y posteriores al 8 de marzo en la Ciudad de México, principalmente en el Zócalo, además de otras escenas y sucesos previos. Todo ello con la intención de darle un tono y un matiz especial a la obra.

El documental como herramienta para retratar la realidad

Cordera señaló que espacios como el festival Doqumenta permiten que este tipo de historias lleguen al público y destacó la importancia del cine documental para retratar la realidad.

“Me emociona muchísimo desde que recibimos la confirmación de la participación de Querida Fátima en esta edición de Doqumenta, en la sección Chimal, donde compartimos muchas historias. Está Llamarse Olimpia, está Brigada 2045. Estamos hablando de la realidad. El cine documental es esta ventana que nos permite, como creadores, contar historias y compartirlas con el público.” Inti Cordera

La proyección de la cinta reunió a un gran número de asistentes que, durante el conversatorio con el productor y los familiares de Fátima, reconocieron su trabajo y destacaron el esfuerzo que mantienen en la búsqueda de justicia.

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