Los Tigres del Norte serán invitados especiales en la semifinal de México Canta

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Los Tigres del Norte nacieron hace 57 años. Foto: Cuartoscuro.

Los Tigres del Norte estarán en la semifinal de “México Canta”, concurso que busca reconocer el talento binacional entre el país y Estados Unidos, libre de violencia.

La agrupación, considerada una de las más importantes de la música regional mexicana, será invitada especial de la semifinal que se realizará el próximo 23 de agosto en el Teatro Orpheum de Los Ángeles, California.

Los Tigres del Norte acompañarán a los semifinalistas de México Canta

#MañaneraDelPueblo

🚨 LOS TIGRES DEL NORTE estarán en la Semifinal de MÉXICO CANTA en Los Ángeles



Confirma nuestra PresidentA @Claudiashein su participación y el apoyo del grupo para todos los jóvenes mexicanos artistas aquí y en el otro lado de la frontera… pic.twitter.com/6risilEVSq — La Catrina Norteña (@catrina_nortena) August 14, 2026

Durante la conferencia matutina de este 14 de agosto, Claudia Sheinbaum, presidenta de México, detalló que Los Tigres del Norte serán los padrinos de los siete semifinalistas mexico-americanos que continúan en la competencia.

Sheinbaum destacó la amabilidad de los integrantes de Los Tigres del Norte, quienes, dijo, “han sido muy solidarios” con este proyecto que busca impulsar a nuevos talentos y transformar la narrativa alrededor de la música regional mexicana.

El encuentro se llevará a cabo en el 23 de agosto en el Teatro Orpheum, Los Ángeles, California y contará con acceso gratuito para el público, aunque será necesario realizar un registro previo a través de las plataformas de la Secretaría de Cultura.

Para quienes no puedan asistir al Teatro Orpheum de Los Ángeles, la semifinal también podrá seguirse a distancia.

De acuerdo con lo informado durante la conferencia presidencial, la transmisión estará a cargo de Canal 22 y de las redes sociales de los medios públicos, por lo que el público podrá seguir la participación de los siete semifinalistas desde México y otros lugares.

Premiarán a los Tigres del Norte en México Canta

Foto: AFP

Durante la conferencia también se mencionó que los Tigres del Norte serán reconocidos por el Consejo Mexicano de la Música, debido a su larga trayectoria de 57 años. Asimismo, se destacó que los originarios de Sinaloa han promovido valores y dado voz a los migrantes.

Estos son los siete semifinalistas mexicoestadounidenses

Los participantes seleccionados son:

Grecia Marín, de Perris, California

Daniel Ochoa, de Tucson, Arizona

Tiffany Galaviz, de Glendale, California

Miranda González, de Castle Rock, Colorado

Joshua Soto, de El Bronx, Nueva York

Lizandro Espinoza, de Portland, Oregon

Rosalba Valdez, de Chicago, Illinois

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