Selena Gomez y su mamá enfrentan demanda millonaria por presunto fraude

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Selena podría enfrentar un proceso legal. Foto: AFP

Selena Gomez enfrenta junto con su madre, Mandy Teefey, una demanda millonaria por presunto fraude relacionada con Wondermind, su empresa de salud mental, luego de que dos compañías inversionistas aseguraran que fueron engañadas sobre la situación financiera, la estructura y las posibilidades de crecimiento del negocio.

Los inversionistas aseguran que destinaron más de un millón de dólares al proyecto después de recibir información que, según ellos, presentaba a la empresa como una plataforma de salud mental con la infraestructura, liderazgo y recursos necesarios para convertirse en un negocio rentable.

¿De qué acusan a Selena Gomez y su madre?

De acuerdo con el medio estadounidense TMZ, la demanda fue presentada por Wondermind SRS 44 LLC y Bespoke Wondermind LLC, que señalan a Wondermind Global, a Selena Gomez, a su madre Mandy Teefey y a la exsocia de la cantante, Daniella Pierson.

Según la demanda, los inversionistas consideran que Selena Gomez proyectó una participación activa en Wondermind que no se habría concretado después de que ellos realizaron su inversión.

Los demandantes sostienen que la cantante habría promovido públicamente el proyecto y hablado de él en entrevistas, lo que contribuyó a generar confianza entre quienes decidieron invertir.

Sin embargo, alegan que posteriormente Gomez no cumplió con las funciones que supuestamente había asumido dentro de la compañía, particularmente relacionadas con la promoción y desarrollo de la plataforma.

El escrito legal también señala a Daniella Pierson por presuntas declaraciones falsas sobre su experiencia empresarial y las posibilidades de obtener ganancias con Wondermind.

¿Qué pasó con Wondermind?

Le empresa Wondermind fue creada en 2021 con la intención de ofrecer contenidos y herramientas relacionados con la salud mental y el bienestar emocional. De acuerdo con los demandantes, durante aproximadamente tres años la compañía habría enfrentado problemas internos y financieros que no fueron comunicados a los inversionistas.

Los socios aseguraron que desconocían la magnitud de las dificultades hasta que una investigación publicada por el medio “The Cut” en septiembre de 2025 describió problemas dentro de la compañía, incluidos conflictos administrativos y dificultades para cumplir con obligaciones básicas como el pago oportuno a empleados y proveedores.

Uno de los puntos más delicados de la demanda son las acusaciones relacionadas con Mandy Teefey, madre de Selena Gomez y una de las personas involucradas en la dirección de Wondermind.

Los inversionistas retomaron señalamientos publicados anteriormente sobre una supuesta problemática de consumo de sustancias de Teefey. Estas afirmaciones forman parte de las acusaciones citadas en el litigio y no están acreditadas como hechos.

Teefey negó previamente a la prensa local esos señalamientos y calificó las acusaciones difundidas por exempleados como falsas y distorsionadas.

¿Qué pide la demanda de los inversionistas contra Selena Gomez?

La demanda fue presentada ante una Corte federal de Delaware, Estados Unidos y contempla reclamaciones relacionadas con el incumplimiento de contrato.

Entre estas, los demandantes solicitan la devolución de sus inversiones y otros daños económicos. Hasta el momento, no se ha establecido judicialmente que Selena Gomez haya cometido fraude.

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