Jannette Chao habla sobre la nueva puesta de “Hoy No Me Puedo Levantar” tras 20 años
Jannette Chao, cantante y compositora, contó para Unotv.com cómo será la nueva puesta de “Hoy No Me Puedo Levantar“, clásico del teatro que cumplió 20 años y regresa a escena, pero no con la misma temática.
“No van a ir a ver la obra, pero sí van a ver Hoy No Me Puedo Levantar“.Jannette Chao cantante y compositora
¿Por qué decidieron hacer un nuevo espectáculo y no montar otra vez la obra?
La actriz explicó que la idea nació después de que Alan Estrada propusiera reunir nuevamente al elenco para construir un espectáculo conmemorativo en lugar de repetir el montaje original.
Para Jannette Chao, repetir exactamente el musical no era la intención; por lo que apoyó la idea de Estrada:
“La obra ha tenido varias versiones. Nosotros solamente fuimos el elenco original, pero hubo otros. No creemos que somos el mejor, solamente creemos que tuvimos la fortuna de ser el primero”.Jannette Chao cantante y compositora
La artista explicó que el nuevo formato apuesta por una propuesta diferente que conserva la esencia de la historia, pero incorpora elementos tecnológicos.“Queríamos hacer algo nuevo, algo distinto, algo propositivo”.
Según detalló, el espectáculo incluye videomapping, sonido envolvente, músicos en vivo, nuevas canciones, monólogos y una producción visual renovada, aunque mantiene como hilo conductor la música de Mecano.
El musical que marcó una generación
Jannette Chao aseguró que “Hoy No Me Puedo Levantar” transformó la carrera de quienes integraron el elenco original.
“Pasar por ‘Hoy No Me Puedo Levantar’ cambió la vida de mucha gente”.
- Las funciones serán este fin de semana y el último fin de semana de Agosto
Recordó que muchos de los actores eran muy jóvenes cuando fueron seleccionados por Nacho Cano, director de la obra hace 20 años y destacó que el montaje se convirtió en un semillero de talentos del que surgieron figuras como Alan Estrada, Fernanda Castillo y Luis Gerardo Méndez.
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