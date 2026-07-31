El Festival Macabro cumple 25 años y la directora, Edna Campos, nos cuenta un poco de su historia

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El festival es un referente del género de terror en México. Foto: Oscar Gómez Cruz

El Festival Internacional de Cine de Horror de la Ciudad de México, Macabro, cumple 25 años de historia y lo celebrará con 137 películas, exposiciones, funciones especiales y actividades que reafirman su lugar como uno de los espacios más importantes del cine de género en México.

En entrevista con Unotv.com, Edna Campos, directora y fundadora del festival, recordó cómo nació Macabro y compartió la forma en que un proyecto que comenzó como una apuesta por el cine de horror independiente se convirtió en un referente del género en México.

Una charla de café que se convirtió en un proyecto de vida

Hace 25 años, Macabro no era más que una idea compartida entre dos amigos. No había un gran plan de negocios ni la certeza de que un festival dedicado al cine de horror pudiera sobrevivir durante más de dos décadas. Había, eso sí, muchos sueños.

“Macabro nació prácticamente en una charla de café con un amigo mío que también era un extraordinario gestor cultural. Ambos nos iniciamos en este camino, tanto de la gestión cultural como de la promoción cinematográfica. Teníamos muchos sueños, éramos jóvenes y con muchos sueños”, recordó Edna Campos.

La pasión por el género y la ausencia de un espacio dedicado al cine de horror en México terminaron por darle forma al proyecto.

“Nos dimos cuenta de que no había un festival de cine terror, nos gustaba a los dos el género, nos gustaba distintas expresiones cinematográficas que se salían un poco de lo habitual. Entonces dijimos, ‘pues es que hay que armar un festival de cine terror’”. Edna Campos, directora del Festival Macabro

Aunque su compañero dejó el proyecto poco tiempo después y posteriormente falleció, Campos decidió continuar con un festival que hoy considera el gran proyecto de su vida.

“He dedicado toda mi vida profesional al cine y a armar todo lo que tiene que ver con el género, que en este caso lleva el sello de Macabro”, destacó.

Festival Macabro: el secreto para sobrevivir 25 años

Un cuarto de siglo puede resumirse en una frase, pero detrás hay años de trabajo, incertidumbre y retos constantes. Para la directora del festival, la clave ha sido evitar que Macabro permanezca estático.

“Lo más importante, creo yo, es que el festival ha seguido creciendo. No se ha quedado estático y creo que eso es lo que ha hecho que se pueda seguir haciendo, que siga siendo atractivo para la gente, tanto para los que ya son habituales del festival como para los que lo están conociendo actualmente”, explicó la fundadora del festival.

Más allá de las películas, Campos considera que el festival se ha convertido en un espacio para quienes aman el horror, pero también para quienes apenas comienzan a acercarse al género.

“Creo que eso es lo más importante del festival. Y que sobre todo siga siendo un espacio para la gente que le gusta el género, para la que se quiera acercar al género y para la gente que lo hace”. Edna Campos, directora del Festival Macabro

Sin embargo, reconoció que llegar hasta este punto, donde el Macabro celebra su 25 edición, no ha sido sencillo, pero la decisión nunca dura demasiado.

“Cada año creo que hay un momento en que dices, ‘ay, caray, esto está muy complicado’. Y también cada año, por cansancio, alguna cuestión que te haga sentir frustración o algo así, dices, ‘no ya, la última y nos vamos’. Al día siguiente dices, bueno, fue un mal día, fue un mal momento, un mal resultado, pero se sigue, hay que seguir”, mencionó.

¿Qué es lo que más le da miedo al público mexicano?

Después de 25 años observando la relación del público con el cine de horror, Edna Campos tiene claro cuáles son las historias que más inquietan a los mexicanos.

“Yo creo que al público mexicano le encantan las historias de fantasmas y de exorcismos, específicamente”, detalló.

Para la fundadora de Macabro, gran parte de ello tiene que ver con la tradición cultural y religiosa del país.

“Creo que obviamente somos un país católico, ya sea que seas practicante o no, culturalmente todos estamos educados dentro de todas las ideas religiosas del catolicismo”, agregó.

El miedo al demonio y la imaginería religiosa continúan provocando escalofríos en la audiencia mexicana, pero no son los únicos elementos que conectan con ella.

“Hay mucha tradición al respecto en el país. Creo que en todas las familias hay siempre alguna leyenda, algún cuento que alguien te cuenta de que vieron un aparecido”, resaltó

Y si existe un gran monstruo nacional dentro del género, para Edna Campos no hay duda de cuál es.

“Obviamente ‘La Llorona’, que posiblemente es el fantasma más conocido en México y posiblemente en Latinoamérica. Es nuestro monstruo”. Edna Campos, directora del Festival Macabro

Un festival vivo que ahora apuesta por los videojuegos

Además de celebrar su aniversario número 25, Macabro incorporará por primera vez actividades relacionadas con los videojuegos de horror, una decisión que surgió gracias a las propuestas del propio equipo del festival.

La iniciativa busca tender puentes entre distintas generaciones y formas de consumir el horror.

“Estos chicos del equipo me dijeron, ‘mira, está esto, ¿por qué no hacemos algo?’. Y les dije, ‘ustedes van a curarlo, ustedes lo van a producir, ustedes lo van a hacer todo, porque ustedes son los que lo conocen’”, nos contó.

Para la directora, escuchar nuevas voces también ha sido una de las claves para mantener vivo al festival. La apuesta, además, permitirá acercar nuevos públicos al cine de género.

“Eso también es parte de un festival, que no nada más viene de la cabeza todo lo que se hace, que se escuchan las propuestas de toda la gente que trabaja en el mismo”, destacó.

Mirar hacia atrás para seguir construyendo el futuro

Si tuviera que elegir qué es lo que más le emociona de esta edición, Edna Campos no habla primero de las películas o de los invitados internacionales, sino del camino recorrido.

Por ello, las exposiciones y el libro conmemorativo ocupan un lugar especial dentro de las celebraciones por las “bodas de plata” del festival.

A ello se suma el reencuentro con cineastas cuya trayectoria ha crecido junto con la del propio Macabro.

“Creo que lo que me emociona es un poco el mirar hacia atrás y ver el camino que hemos recorrido. De alguna manera es el ver cómo toda esa gente también hizo el mismo recorrido que nosotros, cada uno desde su lugar, y nos volvemos a encontrar aquí en el festival”. Edna Campos, directora del Festival Macabro

El futuro del festival, aseguró, seguirá construyéndose conforme evolucionen las formas de contar historias y de vivir el horror.

“El festival creo que va a irse moldeando de acuerdo con cómo vayan siendo los cambios. Además, así es como ha funcionado desde siempre”, resaltó

Veinticinco años después de aquella charla de café, Macabro se ha convertido en un monstruo que continúa creciendo y, si algo ha demostrado durante este tiempo, es que, en materia de horror, todavía tiene muchas historias por contar.

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