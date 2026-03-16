José Ángel Bichir sale del hospital acompañado por su padre Odiseo tras caída; confirma que seguirá en terapia

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Jose Angel Bichir ya habló tras su caída. Foto: Cuartoscuro

El actor José Ángel Bichir fue dado de alta este lunes 16 de marzo tras permanecer hospitalizado varios días por las lesiones que sufrió luego de una caída desde un edificio en la Ciudad de México el pasado viernes 13 de marzo. A su salida del hospital, el actor fue visto acompañado por su padre, Odiseo Bichir, y confirmó brevemente que continuará con tratamiento.

El momento fue captado por el medio TVNotas, que registró en video cuando el actor salió del hospital y abordó una camioneta con ayuda de su padre.

Al ser cuestionado por la prensa sobre lo que sigue para él después de este episodio, el actor respondió de forma breve si continuará con algún tipo de terapia: “Sí, indiscutiblemente sí”.

Tras esas palabras, José Ángel Bichir evitó dar más declaraciones y fue ayudado por su padre para subir al vehículo que lo trasladó del lugar.

Por su parte, durante el programa Ventaneando, el actor dijo que se sentía mareado y somnoliento, pero agradeció la preocupación ante este suceso que describió como “desagradable y molesto”.

“Estoy muy mal, me siento muy mal; no entiendo muy bien lo que ha pasado y estoy como despertar en un sueño y no entender muy bien lo que pasó”, dijo a la prensa al salir del hospital.

¿Cómo ocurrió la caída de José Ángel Bichir?

De acuerdo con reportes iniciales, el actor habría sufrido una caída desde el tercer piso de un inmueble ubicado en la colonia Narvarte Poniente, en la alcaldía Benito Juárez de la Ciudad de México.

El periodista Carlos Jiménez difundió en la red social X una imagen del actor recostado en el suelo y señaló que una vecina lo encontró en la terraza del edificio tras la caída.

Autoridades de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México reportaron que el actor fue hallado con manchas de sangre en la parte baja de un complejo de departamentos donde presuntamente reside.

Paramédicos acudieron al lugar para brindarle atención médica y posteriormente fue trasladado al Hospital Rubén Leñero, donde fue diagnosticado con fractura en el rostro y un cuadro de abdomen agudo.

Según los reportes, una vecina fue quien dio aviso a los servicios de emergencia tras percatarse de lo ocurrido.

La familia Bichir aclara lo sucedido

Después de que circularan diversas versiones sobre el incidente, la familia del actor difundió un comunicado para aclarar lo ocurrido.

El mensaje fue compartido por el actor Demian Bichir, quien explicó que José Ángel atravesó una crisis profunda de salud mental que derivó en el accidente.

De acuerdo con el comunicado, durante ese episodio el actor sufrió una alteración en su percepción de la realidad y cayó por una ventana. La familia subrayó que no se trató de un acto voluntario ni de una decisión consciente.

“José Ángel no estaba ebrio. José Ángel no quiso hacerse daño. José Ángel enfermó. Y en su enfermedad, cayó”, señaló Demian Bichir en el mensaje difundido en redes sociales.

Continúa su recuperación con apoyo familiar

La familia Bichir indicó que permanecerá acompañado por sus familiares durante su proceso de recuperación y pidieron respeto y sensibilidad ante la situación.

También agradecieron los mensajes de apoyo y preocupación que han recibido desde que se dio a conocer el incidente.

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