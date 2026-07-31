Esposa del influencer ‘Soy El May’ queda ciega y parapléjica tras dar a luz: denuncia irregularidades médicas

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¿Qué le pasó a la esposa del influencer Soy El May? | Foto: Pexels

Brandon Hernández, creador de contenido conocido como “Soy El May“, dio a conocer en redes sociales que su esposa María Fernanda Rodríguez permanece hospitalizada desde hace más de 50 días luego de presentar complicaciones de salud tras dar a luz a su hija María Victoria. Según sus palabras, su pareja perdió la vista y la capacidad de caminar.

A través de sus cuentas de Instagram y TikTok, el influencer denunció irregularidades en la atención médica de la colombiana; además, aseguró que la cuenta de hospital asciende a casi 4 millones de pesos, por lo que abrió una recaudación de fondos en la plataforma Gofundme.

¿Qué le pasó a Mafer, esposa del influencer “Soy El May”?

El pasado 6 de junio, María Fernanda ingresó a un hospital privado en Chapultepec, Ciudad de México para dar a luz a su hija María Victoria; sin embargo, se presentaron complicaciones durante el parto, según dio a conocer “Soy El May” un día después.

“Durante el parto, una reacción alérgica grave a un medicamento desencadenó complicaciones severas que pusieron su vida en riesgo”. Soy El May

El creador de contenido aseguró que la bebé se encontraba bien y libre de complicaciones, por lo que dio gracias a Dios por la salud de su hija y pidió apoyo a sus seguidores en el proceso de recuperación de su esposa.

Mafer perdió la vista y no puede caminar, según el influencer

El pasado 20 de julio, “Soy El May” denunció que habían pasado 45 días desde que su esposa fue ingresada, tiempo en el que perdió la vista y la capacidad de caminar.

“Mi esposa dice que no ve. No puede caminar. Tenemos que cargarla para llevarla al baño”. Soy El May

Brandon Hernández también precisó que, debido al medicamento que le provocó alergia, María Fernanda presentó un paro cardíaco de 7 minutos, lo que la llevó a terapia intensiva.

A casi un mes y medio de que María Fernanda ingresara al hospital, “Soy El May” lamentó el hecho de que su hija llevara casi tanto tiempo sin conocer a su madre.

Cabe destacar que, el pasado 26 de julio, el propio creador de contenido subió un video con su bebé, asegurando que se ha hecho cargo de cuidarla mientras su pareja se mantiene en el hospital.

Denuncian irregularidades en la atención de esposa de “Soy El May”

El pasado 20 de julio, “Soy El May” denunció que no había un solo doctor tratante haciéndose cargo de su esposa, aún cuando había presentado ceguera y dificultad para caminar.

“Nadie nos explica qué medicamentos le están dando“, denunció en el video publicado en redes sociales.

Por otro lado, reveló que la resonancia magnética que se le iba a aplicar se atrasó por falta de insumos del propio hospital, mientras que un oftalmólogo la revisó “por cortesía“.

Por su parte, Hugo Rodríguez, padre de María Fernanda, denunció el pasado 27 de julio que, tras casi 49 días, su hija no había recuperado la vista ni la movilidad, confirmando las presuntas irregularidades en su tratamiento.

“No tiene un médico tratante. Hace ocho días le hicieron una resonancia magnética, la misma que el hospital no tuvo la decencia de explicar ni hablarnos de su plan con la recuperación de María Fernanda“, reclamó.

Rodríguez también reprochó que la institución médica no ha permitido que la colombiana pueda ver a su hija.

Finalmente, Brandon Hernández confirmó que su equipo legal está trabajando para tomar acciones y dio a conocer la cantidad millonaria que se le ha cobrado. “La cuenta ya va en 3.8 millones de pesos“, informó en redes.

Piden apoyo para María Fernanda

A través de sus redes sociales, el creador de contenido publicó sus cuentas bancarias solicitando apoyo económico para solventar los gastos médicos de su esposa.

Asimismo, abrió una campaña en GoFundMe para recaudar fondos y seguir solventando los gastos médicos que requiere su compañera.

Hasta el momento, “Soy El May” logró recaudar un total de 257 mil 134 pesos, aunque su meta es de 1.5 millones de pesos.

“Acudimos a ustedes con humildad, esperanza y el corazón en la mano. Cualquier aporte, sin importar su monto, puede marcar la diferencia y ayudar a cubrir los gastos médicos y el apoyo que su familia necesita en este momento“, se lee en la entrada de Gofundme.

Cabe destacar que María Fernanda tiene un centro de actividad y ventas que, de acuerdo con la más reciente actualización de Brandon Hernández, se encuentra en desorden y con su cuenta de Instagram inactiva.

A lo largo de estos casi dos meses, el influencer ha pedido ayuda debido a que cuenta con tres empleados que dependen de un sueldo. “Mafer construyó esta tienda con amor y necesita quien la lleve. Y yo solo no puedo estar en todos lados al mismo tiempo“, dijo.



La desesperación de “Yo Soy May” llegó al grado que ha ofrecido la tienda para su traspaso; sin embargo, no ha dado actualizaciones con respecto al movimiento.

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