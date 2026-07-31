Luis Miguel sorprende a sus fans y reaparece con foto en redes tras supuesta crisis de salud

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Luis Miguel reaparece en sus redes Foto: Cuartoscuro

Luis Miguel sorprendió a sus fanáticos este jueves 30 de julio tras publicar una fotografía de él en sus redes sociales, esto después de las especulaciones sobre supuestos problemas de salud. Incluso medios en España, como la revista Semana, informaron sobre una supuesta cirugía.

Pero ahora ‘El Sol de México’ reaparece en redes como parte de una campaña publicitaria de una famosa marca de refrescos.

Luis Miguel reaparece tras supuestos problemas de salud

Luis Miguel publicó una fotografía de él para una campaña después de que se hablara de problemas de salud, donde incluso el cantante habría sidosometido a una cirugía en el Hospital Mount Sinai.

Según reportes de medios locales, el artista habría salido del hospital el 22 de junio pra posteriormente viajar a México para continuar su aparente recuperación.

Por su parte, medios como Quién confirmaron a principios del mes de julio la presencia de ‘El Sol’ en tierras mexicanas, donde se afirmaba que se había hospedado en un hotel de Reforma.

Asimismo, se menciona que Paloma Cuevas estuvo acompañando al cantante durante sus compromisos en México, aunque ella regresó a España para un evento, mientras que Luis Miguel siguió en el país como parte de su agenda.

Cabe mencionar que nunca se confirmó la situación de salud del cantante, aunque en su momento fue Martha Figueroa, en el programa Hoy, quien mencionó en el mes de mayo que los rumores de problemas de salud eran falsos.

“A las que sí les mandaron un comunicado de la salud de Luis Miguel fue a los clubs de fans, diciéndoles que no era verdad, que no colaboraran con rumores, que todo estaba muy bien. Está perfecto”, mencionó en esa ocasión.

Ahora Luis Miguel publicó la fotografía, que ha sido recibida de gran manera por sus fanáticos, quienes llenaron la caja de comentarios de publicaciones de cariño.

Cabe mencionar que ‘Luismi’ regresa a ser el rostro de una campaña publicitaria de este refresco después de 35 años, cuando también protagonizó un comercial para la marca.

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